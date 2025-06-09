Операция Паутина стала “троянским конем” и примером креативности — адмирал НАТО
Украинская креативность, в частности атака дронами на российские авиабазы в рамках спецоперации СБУ под названием Паутина, может стать серьезным уроком для западных армий.
Об этом заявил AFP командующий концепциями и трансформацией НАТО адмирал Пьер Вандье.
НАТО учится креативности Украины на поле боя
Адмирал сравнил действия украинцев с “троянским конем”, напомнив, что история коня началась тысячи лет назад.
— Сегодня мы видим, как подобная тактика переосмысливается технической и промышленной креативностью, — добавил Вандье.
Он отметил, что эта операция продемонстрировала важную роль инноваций и способности быстро приспосабливаться, ведь способы ведения войны сегодня меняются чрезвычайно быстро. По его словам, это стало “настоящим переворотом”.
— Мы вступаем в динамичную эпоху, когда армиям придется полагаться как на общее планирование, так и на адаптивное планирование, — заявил адмирал.
Вандье отметил, что впереди нас ждет постоянный поток новых решений и технологий, ведь каждую неделю, месяц и год будут появляться изобретения, “которых мы не ожидали”.
Напомним, СБУ осуществили масштабную операцию Паутина 1 июня. Тогда 117 беспилотников со взрывчаткой вылетали из грузовиков и атаковали российские аэродромы.
В результате этого были повреждены и уничтожены 41 российский самолет, в частности А-50, Ту-160 и Ту-95.