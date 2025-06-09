Операція Павутина стала троянським конем і прикладом креативності – адмірал НАТО

Українська креативність, зокрема атака дронами на російські авіабази в рамках спецоперації СБУ під назвою Павутина, може стати серйозним уроком для західних армій.

Про це заявив AFP командувач концепціями і трансформацією НАТО адмірал П’єр Вандьє.

НАТО вчиться креативності України на полі бою

Адмірал порівняв дії українців із троянським конем, нагадавши, що історія коня почалася тисячі років тому.

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– Сьогодні ми бачимо, як подібна тактика переосмислюється технічною і промисловою креативністю, – додав Вандьє.

Він зазначив, що ця операція продемонструвала важливу роль інновацій та здатності швидко пристосовуватися, адже способи ведення війни сьогодні змінюються надзвичайно швидко. За його словами, це стало “справжнім переворотом”.

– Ми вступаємо в динамічну епоху, коли арміям доведеться покладатися як на загальне планування, так і на адаптивне планування, – заявив адмірал.

Вандьє наголосив, що попереду на нас чекає постійний потік нових рішень і технологій, адже щотижня, щомісяця та щороку з’являтимуться винаходи, “яких ми не очікували”.

Нагадаємо, СБУ здійснила масштабну операцію Павутина 1 червня. Тоді 117 безпілотників із вибухівкою вилітали з вантажівок і атакували російські аеродроми.

Унаслідок цього було пошкоджено та знищено 41 російський літак, зокрема А-50, Ту-160 і Ту-95.

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