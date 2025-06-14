Іран запустив кілька хвиль ракет по Ізраїлю: є загиблі, десятки постраждалих

Масштабна ракетна атака, здійснена Іраном у відповідь на авіаудари Ізраїлю по об’єктах ядерної інфраструктури, призвела до жертв серед цивільного населення.

Ракетний удар по Ізраїлю

За інформацією The Times of Israel, внаслідок обстрілу загинуло щонайменше троє осіб, ще близько 80 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

– В результаті ударів (Ірану, – Ред.) постраждало близько 80 осіб, зокрема троє людей були критично поранені та пізніше померли від зазнаних ран. За даними служби (екстреної медичної допомоги, – Ред.) Маґен Давід Адом, ще кілька людей дістали серйозні поранення. Решта мають поранення легкого і середнього ступеня тяжкості або постраждали від гострого стресу, – йдеться у повідомленні.

Інформацію про масований обстріл підтвердила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

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За словами речника ЦАХАЛу бригадного генерала Еффі Дефріна, під час чотирьох нічних хвиль запусків Іран застосував десятки ракет у кожній із них.

Більшість із них, за його словами, були перехоплені ізраїльськими системами протиповітряної оборони або впали, не досягнувши цілі.

Однак частина ракет таки пробила оборону і влучила по центральних районах країни. Сильні вибухи лунали у Тель-Авіві та його околицях.

Another scene from Iran’s missile attack on Tel Aviv. pic.twitter.com/t12RrCRKuF — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

У містах Тель-Авів, Рамат-Ган і Рішон-ле-Ціон зафіксовано руйнування житлових будівель, загоряння та інші наслідки ударів.

За непідтвердженою інформацією, було уражено урядовий квартал Кірія у Тель-Авіві, де розташована штаб-квартира ЦАХАЛ, повідомляє Fox News.

“Everyone move, now!” FOX News Chief Foreign Correspondent @TreyYingst and his crew take cover in Tel Aviv as Iran retaliates against Israel. pic.twitter.com/Ke3LLoVdlr — Fox News (@FoxNews) June 13, 2025

США допомагають Ізраїлю відбивати атаки Ірану

У п’ятницю, 13 червня, агентство AFP із посиланням на представника Білого дому повідомило, що США допомагають Ізраїлю у перехопленні ракет, які запускає Іран.

– Я можу підтвердити, що Сполучені Штати надають допомогу в перехопленні ракет, випущених по Ізраїлю, – цитує AFP слова представника Білого дому.

Деталі щодо масштабу підтримки джерело не розкрило.

За інформацією The Washington Post, отриманою від представника армії США на умовах анонімності, у заходах із протиповітряної оборони були залучені системи Patriot і THAAD, які перебувають під управлінням американських військових. Ці комплекси були розміщені в Ізраїлі під час президентства Джо Байдена.

Крім того, за даними AFP, у той самий день відбулася телефонна розмова між Дональдом Трампом і прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Цього ж дня пройшло засідання Ради безпеки ООН, де іранський постпред Амір Іравані звинуватив США у причетності до атак на Іран через передання зброї та розвідувальних даних.

За словами Іравані, “співвідповідальність США не підлягає сумніву, а ці дії рівнозначні оголошенню війни”.

У відповідь ізраїльський посол при ООН Дані Данон заперечив ці звинувачення, наголосивши, що удари по Ірану були актом самооборони та здійснювалися виключно Ізраїлем.

– Ми чекали, поки дипломатія спрацює. Ми спостерігали, як затягувалися переговори, тоді як Іран ішов на помилкові поступки або відкидав найелементарніші умови, – заявив Данон.

Він також додав, що, за даними ізраїльської розвідки, Іран був здатен упродовж кількох днів створити достатню кількість розщеплювального матеріалу для виробництва кількох ядерних боєзарядів.

Що цьому передувало

13 червня, Ізраїль розпочав масштабну військово-повітряну операцію проти Ірану, атакувавши десятки об’єктів, пов’язаних із його ядерною програмою, а також інші військові цілі.

Під удар потрапили десятки цілей, розташованих у різних містах країни, зокрема в Тегерані, Натанзі, Хоррамабаді, Хамедані та Піраншахрі.

За інформацією ізраїльських військових, саме в цих районах зосереджені ключові центри, пов’язані з розробкою ядерної зброї та балістичних ракет Ірану.

Унаслідок ударів, за попередніми даними, загинули високопосадовці Корпусу вартових Ісламської революції, серед яких і командувач Хоссейн Саламі, а також начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері.

Серед загиблих також називають представників Генштабу і науковців, які брали участь у реалізації іранської ядерної програми — зокрема доктора Ферідуна Аббасі та доктора Мухаммада Техранчі.

Влада Ірану пообіцяла жорстку відповідь на атаку Ізраїлю.

Згодом іранські державні ЗМІ повідомили про запуск сотень ракет, хоча в ЦАХАЛ вважають, що їх було не більше сотні.

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