Іран запустив кілька хвиль ракет по Ізраїлю: є загиблі, десятки постраждалих

Масштабна ракетна атака, здійснена Іраном у відповідь на авіаудари Ізраїлю по об’єктах ядерної інфраструктури, призвела до жертв серед цивільного населення.

За інформацією The Times of Israel, внаслідок обстрілу загинуло щонайменше троє осіб, ще близько 80 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Інформацію про масований обстріл підтвердила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

За словами речника ЦАХАЛу бригадного генерала Еффі Дефріна, під час чотирьох нічних хвиль запусків Іран застосував десятки ракет у кожній із них.

Більшість із них, за його словами, були перехоплені ізраїльськими системами протиповітряної оборони або впали, не досягнувши цілі.

Однак частина ракет таки пробила оборону і влучила по центральних районах країни. Сильні вибухи лунали у Тель-Авіві та його околицях.

Another scene from Iran’s missile attack on Tel Aviv. pic.twitter.com/t12RrCRKuF

У містах Тель-Авів, Рамат-Ган і Рішон-ле-Ціон зафіксовано руйнування житлових будівель, загоряння та інші наслідки ударів.

За непідтвердженою інформацією, було уражено урядовий квартал Кірія у Тель-Авіві, де розташована штаб-квартира ЦАХАЛ, повідомляє Fox News.

“Everyone move, now!”

FOX News Chief Foreign Correspondent @TreyYingst and his crew take cover in Tel Aviv as Iran retaliates against Israel. pic.twitter.com/Ke3LLoVdlr

— Fox News (@FoxNews) June 13, 2025