Иран снова запустил ракеты в сторону Израиля — что известно

ЦАХАЛ заявил об обнаружении шквала баллистических ракет, запущенных из Ирана в сторону Израиля.

Атака Ирана на Израиль в ночь на 15 июня

Ожидается, что в ближайшие минуты будут звучать сирены, поскольку средства противовоздушной обороны работают над сбиванием угроз, пишет The Times of Israel.

Гражданским лицам приказали оставаться в бомбоубежищах до дальнейшего уведомления.

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В частности, журналисты сообщают о взрывах в районе израильской Хайфы.

Недавно Воздушные силы Израиля нанесли авиаудары по военным целям в Тегеране, сообщает ЦАХАЛ.

Удары произошли во время того, как Военно-воздушные силы Ирана работали над сбиванием баллистических ракет.

В ночь на 13 июня произошло обострение между Израилем и Ираном. Как сообщалось, Армия обороны Израиля атаковала иранские ядерные и военные объекты.

В комментарии Фактам ICTV руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, политолог Игорь Рейтерович объяснил, как обострение на Ближнем Востоке может повлиять на войну в Украине, а также какие могут быть сценарии в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

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