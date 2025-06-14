Іран знову запустив ракети у бік Ізраїлю – що відомо

ЦАХАЛ заявив про виявлення шквалу балістичних ракет, запущених з Ірану в бік Ізраїлю.

Атака Ірану на Ізраїль у ніч на 15 червня

Очікується, що найближчими хвилинами лунатимуть сирени, оскільки засоби протиповітряної оборони працюють над збиттям загроз, пише The Times of Israel.

Цивільним особам наказали залишатися в бомбосховищах до подальшого повідомлення.

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Зокрема, журналісти повідомляють про вибухи в районі ізраїльської Хайфи.

Нещодавно Повітряні сили Ізраїлю завдали авіаударів по військових цілях у Тегерані, повідомляє ЦАХАЛ.

Удари відбулися під час того, як Військово-повітряні сили Ірану працювали над збиттям балістичних ракет.

У ніч на 13 червня відбулося загострення між Ізраїлем та Іраном. Як повідомлялося, Армія оборони Ізраїлю атакувала іранські ядерні та військові об’єкти.

У коментарі Фактам ICTV керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку, політолог Ігор Рейтерович пояснив, як загострення на Близькому Сході може вплинути на війну в Україні, а також які можуть бути сценарії у короткостроковій і довгостроковій перспективі.

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