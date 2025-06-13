Обострение между Израилем и Ираном: перейдет ли фокус внимания с Украины и как изменятся цены на нефть

Израильская армия нанесла массированные удары по иранским ядерным и военным объектам. Обострение на Ближнем Востоке может повлиять на войну в Украине, однако это будет зависеть от того, как долго будут происходить эти процессы.

Об этом заявил руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, политолог Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV.

Обострение между Ираном и Израилем: какие два сценария возможны

— Есть два базовых сценария. Сценарий, что все это закончится за пару недель, тогда не будет большого влияния на Украину. В том смысле, что не слишком переориентируют внимание европейские страны и США на Ближневосточную проблему, — объяснил эксперт.

По его мнению, президент США Дональд Трамп, понимая, что его миротворческие усилия на Ближнем Востоке провалились, может попытаться реабилитироваться в контексте российско-украинской войны.

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То есть Трамп может приложить больше усилий, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, а не продолжать войну. Но это при условии, если все это будет происходить до двух недель примерно, предположил политолог.

Если конфликт очень сильно затянется, например, продлится от трех до шести месяцев, то главным последствием станет переориентация внимания на Ближний Восток, считает Рейтерович.

Обострение на Ближнем Востоке: какой из сценариев более вероятен

Но с большой вероятностью будет реализован именно первый сценарий, поскольку между Ираном и Израилем нет сухопутной границы, предположил Рейтерович.

По его словам, эти страны они по большому счету могут обмениваться только дроновыми и ракетными ударами, использовать авиацию и частично флот. Как правило, это длится несколько дней, а после этого наступает определенное затишье.