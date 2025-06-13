Игорь Рейтерович, политолог, политический консультант
Обострение между Израилем и Ираном: перейдет ли фокус внимания с Украины и как изменятся цены на нефть
Израильская армия нанесла массированные удары по иранским ядерным и военным объектам. Обострение на Ближнем Востоке может повлиять на войну в Украине, однако это будет зависеть от того, как долго будут происходить эти процессы.
Об этом заявил руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, политолог Игорь Рейтерович в комментарии Фактам ICTV.
- Обострение между Ираном и Израилем: какие два сценария возможны
- Обострение на Ближнем Востоке: какой из сценариев является более вероятным
- Как обострение между Ираном и Израилем повлияет на цены на нефть
- Могут ли США дистанцироваться от Украины из-за обострения на Ближнем Востоке
Обострение между Ираном и Израилем: какие два сценария возможны
— Есть два базовых сценария. Сценарий, что все это закончится за пару недель, тогда не будет большого влияния на Украину. В том смысле, что не слишком переориентируют внимание европейские страны и США на Ближневосточную проблему, — объяснил эксперт.
По его мнению, президент США Дональд Трамп, понимая, что его миротворческие усилия на Ближнем Востоке провалились, может попытаться реабилитироваться в контексте российско-украинской войны.
То есть Трамп может приложить больше усилий, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, а не продолжать войну. Но это при условии, если все это будет происходить до двух недель примерно, предположил политолог.
Если конфликт очень сильно затянется, например, продлится от трех до шести месяцев, то главным последствием станет переориентация внимания на Ближний Восток, считает Рейтерович.
Обострение на Ближнем Востоке: какой из сценариев более вероятен
Но с большой вероятностью будет реализован именно первый сценарий, поскольку между Ираном и Израилем нет сухопутной границы, предположил Рейтерович.
По его словам, эти страны они по большому счету могут обмениваться только дроновыми и ракетными ударами, использовать авиацию и частично флот. Как правило, это длится несколько дней, а после этого наступает определенное затишье.
— Будем надеяться, что именно этот сценарий будет реализован. Соответственно внимание к Украине не уменьшится, а наоборот будут сделаны правильные выводы американцами по поводу того, что одна из сторон, в этом случае Иран, но в контексте российско-украинской войны, РФ просто водит за нос и занимается имитацией переговоров, потому что на самом деле ни о чем не собирается договариваться, — отметил Рейтерович.
Как обострение между Ираном и Израилем повлияет на цены на нефть
— Во-вторых, история с колебанием цен на нефть. Не то, что Россия слишком много на этом заработает, но ей точно будет лучше, чем сейчас. Это является определенной проблемой. Плюс и США, даже частично Европейский Союз, тоже будут больше внимания уделять решению этой проблемы на Ближнем Востоке. Внимания к Украине будет просто меньше, — сказал он.
В краткосрочной перспективе колебания цен на нефть не будут слишком высокими. Сегодня цена на нефть выросла на 13% после того, как Израиль нанес ряд ударов по Ирану. Однако политолог допускает, что это может быть спекуляцией.
— В частности, 13%, которые увидели сегодня на Brent: некоторые трейдеры пишут, что это вообще спекуляция даже. Это не настолько объективная реальность. Существенно изменение цен на нефть возможно только при двух условиях, — подчеркнул эксперт.
Первое условие — Иран перекрывает пролив, через который проходят около трети всей мировой нефти, объяснил Рейтерович.
Второе условие — конфликт на Ближнем Востоке затягивается на очень долгий период, то есть не на недели, а минимум на три или шесть месяцев. Тогда цена на нефть может выйти за $100, однако остается вопросом, сможет ли на этом заработать Россия, сказал эксперт.
— России тогда придется пользоваться теневым флотом, о котором она немного забыла в последнее время. Половина танков этого флота забанена. Второй момент, позволят ли это делать, например, те же американцы. Для них как раз откроется перспектива продавать больше свою нефть европейцам. Они могут этим воспользоваться, — отметил политолог.
Но определенные колебания могут иметь место, однако все зависит от времени, отметил Рейтерович.
Могут ли США дистанцироваться от Украины из-за обострения на Ближнем Востоке
Политолог поразмышлял, может ли президент США Дональд Трамп вообще дистанцироваться от войны России против Украины и переключить усилия на Ближний Восток.
— А он сильно был погружен в российско-украинскую войну? США оказывали какую-то дополнительную поддержку во времена президентства Трампа? Нет, — обратил внимание Рейтерович.
По мнению эксперта, у Соединенных Штатов Америки хватит ресурсов, чтобы обращать внимание на Ближний Восток. Он отметил, что американцы уже давно находятся в регионе и более-менее контролируют ситуацию.
— Поэтому полностью смотреть туда и забыть об Украине не получится, тем более, что Россия будет пытаться как-то этим воспользоваться. Я думаю, европейцы Трампу напомнят, что сосредотачиваясь исключительно на Ближнем Востоке, можно получить потенциально гораздо большую проблему, — резюмировал Рейтерович.