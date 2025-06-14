Ядерные переговоры между США и Ираном отменены

Переговоры между США и Ираном по иранской ядерной программе, которые были запланированы на воскресенье в столице Омана — Маскате, не состоятся.

Об этом сообщил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, который является посредником в этих переговорах.

Переговоры США и Ирана о ядерной программе отменены

По словам дипломата, хотя встречу и отменили, важно помнить, что дипломатия и диалог остаются единственным путем для достижения долгосрочного мира.

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— Переговоры между Ираном и США, запланированные на это воскресенье в Маскате, теперь не состоятся. Но дипломатия и диалог остаются единственным путем к длительному миру, — написал Бадр аль-Бусаиди в соцсети Х (ранее Twitter).

Накануне газета The Hill, со ссылкой на иранских высокопоставленных чиновников, сообщила, что Тегеран отказался участвовать в переговорах с Вашингтоном, которые должны были состояться в Омане. Запланированная встреча должна была стать шестым этапом переговоров по новому ядерному соглашению.

Это решение стало следствием авиаударов, нанесенных Израилем 13 июня. Удары были нацелены на иранские ядерные и военные объекты, из-за чего дипломатические контакты между сторонами прекратились.

Президент США Дональд Трамп призвал Иран возобновить переговоры по ядерному соглашению после израильских ударов по стране. Глава Белого дома в своей соцсети Truth Social отметил, что предоставлял Ирану возможность договориться, предупреждая о возможных последствиях.

Трамп подчеркнул, что Иран должен согласиться на сделку, “пока еще не поздно”.

Между тем, спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что действия США делают “диалог бессмысленным”, поскольку одновременно позволяют Израилю атаковать Иран.

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