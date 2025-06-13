Почему Израиль атаковал Иран и что известно о конфликте двух государств

Израиль и Иран являются самыми влиятельными государствами на Ближнем Востоке и много лет ведут теневую войну. Но между ними не было прямого вооруженного противостояния.

Даже наоборот: во время ирано-иракской войны 80-х годов Израиль занял позицию Тегерана, поставляя ему оружие и обучая войска.

В ночь на 13 июня израильские военные совершили масштабные авиаудары по территории Ирана, поразив важные объекты, связанные с ядерной и оборонной инфраструктурой.

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По сообщениям в соцсетях, в результате ударов погибли иранские ученые-ядерщики – доктор Феридун Аббаси и доктор Мухаммад Техранчи.

Почему же Израиль атаковал Иран в 2025 году и что повлекло эскалацию – читайте на Фактах ICTV.

Ирано-израильский конфликт: предыстория

Системное ухудшение отношений бывших партнеров Израиля и Ирана началось после исламской революции в 1979 году, когда Тегеран начал выстраивать свою политику по вектору противостояния сионизму и экспорта религии ислама.

С тех пор государства ведут прокси-войну, в которую втянуты спецслужбы обеих республик, а также многочисленные прокси (посредники, исполнители) Ирана в Ираке, Сирии, Ливане, Палестине и Йемене.

Для современного иранского режима Израиль — настоящая “кость в горле” Ближнего Востока, несущая угрозу всему человечеству. Тегеран бескомпромиссно отрицает право государства Израиль на существование, а противостояние с ним названо священным долгом всех мусульман.

Вторжение ХАМАС в 2023-2024 году

После нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года отношения Иерусалима с Тегераном стали еще более напряженными.

Иранские политики открыто поддержали кровавые действия палестинских группировок и осудили ответ ЦАХАЛ в зоне сектора Газа, назвав бомбардировки жилых домов геноцидом.

Ночью 13 апреля 2024 года Иран беспрецедентно атаковал Израиль, в очередной раз напомнив всему миру, насколько нестабильна политическая ситуация на Ближнем Востоке.

В начале апреля в здании консульства Ирана в Дамаске, Сирия, произошел взрыв, в результате которого погибли 13 человек.

Среди них — семеро членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), представляющего собой влиятельную военно-политическую силу в Иране.

Тегеран немедленно обвинил в этом Армию обороны Израиля, хотя последний ни подтвердил, ни опроверг свою причастность.

Именно этот инцидент, по словам членов КСИР, стал причиной для запуска в сторону Израиля свыше 300 ракет и беспилотников в ночь с 13 на 14 апреля.

Израиль нанес удары по Ирану: что известно об атаке 13 июня 2025 года

По данным израильских и западных СМИ, Военно-воздушные силы Израиля совершили масштабную атаку, нанеся удары по десяткам целей на территории Ирана.

Под огнем оказались объекты в Тегеране, Натанзе, Хоррамабаде, Хамедане и Пираншахре — именно в этих городах, по информации израильских военных, расположены ключевые объекты, связанные с разработкой ядерной и ракетной программ Ирана.

В соцсетях появились кадры с места событий — в частности из района ракетной базы в Пираншахре. На видео слышна серия мощных взрывов, которые, вероятно, свидетельствуют о детонации боеприпасов после удара.

Армия обороны Израиля официально заявила о проведении спецоперации под названием “Львиный народ”. В ЦАХАЛ отметили, что удары были нанесены с целью остановить “неотвратимую угрозу” — способность Ирана создать ядерное оружие в максимально короткие сроки.

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