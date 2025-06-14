Іран про ядерні переговори зі США: Діалог став безглуздим після атаки Ізраїлю

Після нещодавньої атаки Ізраїлю Тегеран поставив під сумнів доцільність діалогу зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми, заявивши, що такий формат став безглуздим, пише The Guardian.

Водночас, як повідомляє Reuters, іранська сторона ще не ухвалила остаточного рішення про участь у переговорах, запланованих на неділю.

– Інша сторона США діяла так, що це робить діалог безглуздим. Не можна стверджувати, що ведуться переговори, і водночас розподіляти роботу, дозволяючи сіоністському режиму Ізраїлю атакувати територію Ірану, – цитують у суботу державні ЗМІ слова речника МЗС Ірану Есмаїла Багаї. – Досі незрозуміло, яке рішення ми приймемо в неділю з цього приводу, – додав він.

За словами Багаї, напад Ізраїлю не відбувся б без схвалення з боку США, а отже, Вашингтон несе відповідальність за дестабілізацію дипломатичного процесу.

Зараз дивляться

Раніше Іран уже висловлював звинувачення на адресу США щодо їхньої участі в ударах Ізраїлю. Проте Вашингтон ці обвинувачення відкинув і під час засідання Ради безпеки ООН закликав Тегеран до відновлення діалогу, назвавши це мудрим рішенням.

Переговори, які мали стати шостим раундом ядерного діалогу між Іраном і США, планувались у Маскаті на неділю. Проте через нещодавні удари по іранській території перспектива їхнього проведення залишається невизначеною.

Офіційний Тегеран наполягає, що його ядерна програма має виключно мирний, цивільний характер, і категорично заперечує звинувачення Ізраїлю у створенні ядерної зброї.

У коментарі для Reuters президент США Дональд Трамп підтвердив, що він та його адміністрація були поінформовані про майбутні ізраїльські удари, однак, за його словами, Вашингтон не виключає можливості досягнення домовленостей із Тегераном.

Авіаудари Ізраїлю по Ірану 13 червня

У ніч на 13 червня ізраїльські Повітряні сили здійснили масштабну авіаційну операцію, завдавши ударів по десятках цілей на території Ірану.

Серед атакованих локацій – об’єкти в Тегерані, а також у таких містах, як Натанз, Хоррамабад, Хамедан і Піраншахр. Військові зазначають, що саме в цих регіонах розміщені ключові центри, пов’язані з ядерною програмою та розробкою ракетного озброєння Ісламської Республіки.

У результаті ударів, за попередніми повідомленнями, загинули високопоставлені представники Корпусу вартових Ісламської революції, включно з командувачем Хоссейном Саламі та начальником штабу Збройних сил Ірану Мохаммадом Багері.

Серед імовірних жертв також згадуються члени Генштабу та науковці-ядерники, які брали участь у розвитку іранської ядерної програми, – зокрема доктор Ферідун Аббасі та доктор Мухаммад Техранчі.

У відповідь Іран застосував масштабну ракетну атаку по Ізраїлю 14 червня.

Внаслідок удару балістикою по Тель-Авіву та інших ізраїльських містах нині відомо про 3 загиблих і понад 80 поранених.

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