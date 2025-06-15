Иран заявил, что готов отказаться от ядерного оружия, но не от своих “прав” на него

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран открыт к ядерной сделке, которая бы гарантировала, что он не сможет получить атомное оружие, но не согласится отказаться от своих “прав”.

Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на его заявление.

Иран открыт к ядерной сделке

– Мы готовы к любой сделке, направленной на то, чтобы Иран не стремился к созданию ядерного оружия, — сказал Арагчи. иностранным дипломатам.

В то же время, он добавил, что Тегеран не примет ни одной сделки, которая “лишает Иран его ядерных прав”.

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Кроме того Арагчи объяснил атаки Израиля на его страну тем, что Тель-Авив, по его словам, имел целью “сорвать” ядерные переговоры Ирана с Соединенными Штатами.

Он сказал, что власти Израиля “не хотят никакого соглашения по ядерному вопросу” и, по его словам, “не стремятся к дипломатии”.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам в Иране, связанным с ядерной программой. В Тель-Авиве заявили, что так пытаются не допустить того, чтобы Тегеран получил ядерное оружие.

После этого глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, который является посредником в переговорах между США и Ираном, заявил, что очередной этап переговоров между двумя странами по иранской ядерной программе, которые были запланированы на воскресенье в столице Маскате, не состоятся.

После этого президент США Дональд Трамп призвал Иран вернуться к заключению ядерной сделки, заявив, что он давал Тегерану шанс заключить сделку, предупреждая о возможных последствиях.

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