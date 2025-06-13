Израиль атаковал Иран: все о ситуации на Ближнем Востоке

13 июня, 12:01

Трамп знал об атаке Израиля на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон был заранее проинформирован о намерениях Израиля нанести удары по Ирану, но сами Соединенные Штаты не участвовали в этой операции.

Об он сказал в телефонном разговоре с ведущим Fox News Бреттом Байером.

— У Ирана не может быть ядерной бомбы, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Увидим. Есть несколько человек в руководстве, которые не вернутся, — сказал Трамп, имея в виду ликвидацию ключевых иранских лидеров в результате атак Израиля.

Гриффин отмечает, что Дональд Трамп в течение последних дней до начала ударов неоднократно контактировал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Также сообщается, что администрация США заранее проинформировала одного из важных союзников в регионе о запланированной израильской операции, подчеркнув, что американская сторона будет оставаться в стороне.