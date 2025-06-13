Израиль атаковал Иран: все о ситуации на Ближнем Востоке
В ночь на 13 июня израильская армия нанесла массированные удары по иранским ядерным и военным объектам.
Иран пообещал ударить в ответ. Израиль объявил чрезвычайное положение из-за угрозы.
Израиль ударил по Ирану: текстовая трансляция
Израильская армия официально подтвердила проведение операции под названием Львиный народ.
По словам представителей ЦАХАЛ, удары были направлены на предотвращение “неизбежной угрозы”, составляющей способность Ирана изготовить ядерное оружие в течение нескольких дней.
Израиль утверждает, что у Ирана уже есть достаточный объем обогащенного урана для создания нескольких боеголовок.
Израиль ударил по Ирану 13 июня
В ночь на 13 июня Израиль нанес масштабные авиаудары по территории Ирана, поразив ключевые объекты, связанные с ядерной и военной инфраструктурой.
NEW: Israeli Air Force destroyed Iranian ballistic missiles that were aimed at Israel earlier today. pic.twitter.com/6nk6e6mNwF
— Clash Report (@clashreport) June 13, 2025
Израиль завершил масштабный удар по системе ПВО Ирана
Армия обороны Израиля сообщает, что завершила масштабный удар по системе ПВО на западе Ирана.
В ходе атак были уничтожены десятки радаров и пусковых установок зенитных ракет.
Эти удары и уничтожение систем ПВО теперь обеспечат свободу действий воздушных сил Израиля.
Цена на нефть взлетела на 13% после ударов Израиля по Ирану
Стоимость нефти марки Brent превысила $78, показав наибольший внутридневный рост с марта 2022 года.
Скачок цен вызвали опасения масштабного конфликта в регионе, который обеспечивает треть мировой добычи нефти.
– Мы снова оказались в условиях повышенной геополитической неопределенности, оставляющей нефтяной рынок на крючке и требующей от него начать устанавливать цены с большей премией за риск любых потенциальных перебоев со снабжением, – сказал Уоррен Паттерсон, руководитель отдела стратегии сырьевых товаров ING Groep NV.
На этой неделе JPMorgan Chase & Co. предупредил, что при худшем сценарии развития событий на Ближнем Востоке цены на нефть могут достичь $130 за баррель.
Трамп знал об атаке Израиля на Иран
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон был заранее проинформирован о намерениях Израиля нанести удары по Ирану, но сами Соединенные Штаты не участвовали в этой операции.
Об он сказал в телефонном разговоре с ведущим Fox News Бреттом Байером.
— У Ирана не может быть ядерной бомбы, и мы надеемся вернуться за стол переговоров. Увидим. Есть несколько человек в руководстве, которые не вернутся, — сказал Трамп, имея в виду ликвидацию ключевых иранских лидеров в результате атак Израиля.
Гриффин отмечает, что Дональд Трамп в течение последних дней до начала ударов неоднократно контактировал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Также сообщается, что администрация США заранее проинформировала одного из важных союзников в регионе о запланированной израильской операции, подчеркнув, что американская сторона будет оставаться в стороне.
Реакция МАГАТЭ на удар Израиля по Ирану
После масштабной атаки Израиля по объектам Ирана, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТИ) сообщило, что Бушерская АЭС не пострадала.
На ядерной площадке Натанга радиационный фон остается в норме.
– Иранские власти сообщили МАГАТИ, что Бушерская атомная электростанция не была объектом нападения и что на площадке в Натанге не наблюдается повышение уровня радиации, – говорится в заявлении агентства.
Нетаньяху созвал заседание Кабинета безопасности
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созывает срочное заседание Кабинета безопасности на фоне эскалации конфликта с Ираном.
В своем обращении к общественности он заявил, что военная операция будет продолжаться “столько, сколько потребуется”, подчеркнув: ее цель — вывести из строя ядерную инфраструктуру Ирана, производство баллистических ракет и весь военный потенциал, который, по его словам, представляет прямую угрозу существованию Государства Израиль.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили, что нынешние воздушные удары – это только начальная фаза масштабной кампании.
Согласно данным израильских СМИ, операция может растянуться на несколько дней.
Одновременно началась массовая мобилизация резервистов — в армию вызваны десятки тысяч человек.
Потери с иранской стороны
Некоторые иранские и израильские СМИ сообщают о гибели высокопоставленных должностных лиц Корпуса стражей исламской революции — в частности командующего Хоссейном Салами и начальником штаба иранской армии Мохаммада Багери.
Среди жертв также якобы члены генерального штаба и ученые, работавшие над ядерной программой — ученые-ядерщики — доктор Фердиун Аббаси и доктор Мухаммад Техранчи.
Иранские официальные источники подтвердили гибель генерал-майора Голям-Али Рашида – руководителя одного из ключевых военных центров страны, Центрального командного пункта Вооруженных сил Ирана Хатам аль-Анбия.
По данным иранского информационного агентства Mehr, серьезные ранения получил и контрадмирал Али Шамхани. В настоящее время он находится в больнице в критическом состоянии.
Також було вражено завод де розташований завод зі збагачення урану.
Иран в ответ запустил дроны по Израилю
В ответ на авиаудары Иран запустил дроны в сторону Израиля.
Как сообщает Clash Report, БпЛА летят через Сирию и Ирак.
Американские, израильские и британские истребители активно перехватывают беспилотников.