Іран знову атакував Ізраїль балістичними ракетами

Іран завдав нового удару по території Ізраїлю, випустивши десятки ракет. Це стало відповіддю на потужну атаку ізраїльських сил по столиці Ірану – Тегерану.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та видання Ynet.

Іран вдарив ракетами по Ізраїлю

– Деякий час тому ЦАХАЛ виявив ракети, запущені з Ірану в напрямку території держави Ізраїль. Для перехоплення загрози задіяні оборонні системи, – йдеться в публікації армії.

У соцмережах з’явилися відео роботи систем протиракетної оборони на ізраїльській території. Після певного проміжку часу військові дозволили цивільному населенню покинути укриття.

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Іранські ЗМІ повідомили, що по містах Хайфа, Ашкелон та Тель-Авів було запущено до 50 ракет. На цей час ізраїльська сторона не підтвердила факти прильотів.

Перед цим ударом з боку Ірану, Військово-повітряні сили Ізраїлю здійснили масштабну операцію в Тегерані, одночасно атакувавши десятки цілей.

Серед об’єктів, по яких було завдано ударів: оборонні системи, будівлі, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції, а також склади та бази з балістичними й іншими видами ракетного озброєння.

Атака Ізраїлю та Іран

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав удару по ядерних і військових об’єктах Ірану в межах операції під кодовою назвою Левовий народ.

Під час першої хвилі атаки було знищено низку стратегічних цілей, а також ліквідовано понад 20 іранських командирів високого рангу. Учора Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно підтвердила цю інформацію.

Цієї ночі між Ізраїлем та Іраном продовжилися взаємні обстріли. Зокрема ізраїльська сторона заявила, що в межах тієї ж операції було атаковано понад 170 цілей, пов’язаних із військовою та ядерною інфраструктурою Ірану.

За підрахунками ЦАХАЛ, усього з п’ятниці по території Ірану було завдано близько 250 ударів по 720 об’єктах.

У відповідь на дії Ізраїлю Іран здійснив контратаку, внаслідок якої за останню добу в Ізраїлі загинули 12 людей, а ще 385 осіб дістали поранення та були госпіталізовані.

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