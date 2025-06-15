Израиль готов остановить военную кампанию против Ирана, но при одном условии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности страны свернуть свои действия против Ирана, если Тегеран согласится на требования США и откажется от ядерной программы.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

Израиль готов остановить свою военную кампанию

— Речь идет о том, чтобы остановить то, что угрожает нашему выживанию. И мы полны решимости остановить это. И я думаю, что мы сможем этого добиться… Теперь, если они готовы принять условия президента Трампа, это уже другой вопрос, — сказал Нетаньяху.

В противном случае, по его словам, все закончится тогда, когда Израиль уничтожит эти возможности — и он уверен, что это будет сделано.

Сейчас смотрят

Премьер не сказал, что Израиль стремится сменить режим в Иране, но отметил, что слабость иранского режима может привести к его падению.

Нетаньяху не стал комментировать сообщения о том, что президент США Дональд Трамп якобы заблокировал израильскую атаку на лидера Ирана Али Хаменеи, добавив, что есть много неправдивых сообщений.

Он отметил, что Израиль действует в соответствии со своими интересами и делится с США разведданными о создании Ираном ядерного оружия.

— Было абсолютно понятно, что они работали над секретным планом по превращению урана в оружие. Они действовали очень быстро. Они могли бы создать испытательное устройство и, возможно, первое боевое устройство в течение нескольких месяцев и, безусловно, менее чем за год. Этой информацией мы поделились с Соединенными Штатами, — рассказал премьер-министр.

Кроме того, Иерусалим считает, что Тегеран может передать ядерные технологии хуситам в Йемене.

Нетаньяху подчеркнул, что имеет постоянный контакт с Дональдом Трампом и назвал его “врагом номер один” для Ирана. По его словам, американский лидер не пошел по пути уступок Ирану, как другие, “давая им, по сути, путь к обогащению урана, что означает путь к бомбе, подкрепляя это миллиардами и миллиардами долларов”. Вместо этого он фактически отменил “фальшивое соглашение” и ликвидировал генерала Касема Сулеймани.

На вопрос о способности поражать иранские объекты глубоко под землей, Нетаньяху ответил, что уже уничтожен ключевой центр по обогащению в Натанзе. Он также заявил, что Израиль имеет секретные возможности.

— Таким образом, у нас есть свободный путь в Тегеран, и теперь мы можем уничтожать нужные нам цели в Тегеране и других местах, не рискуя, что наш самолет будет сбит, — добавил Нетаньяху.

Источник : Fox News

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.