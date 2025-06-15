Ізраїль готовий зупинити військову кампанію проти Ірану, але за однієї умови

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про готовність країни припинити свої дії проти Ірану, якщо Тегеран погодиться на вимоги США і відмовиться від ядерної програми.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

Ізраїль готовий зупинити свою військову кампанію

– Йдеться про те, щоб зупинити те, що загрожує нашому виживанню. І ми сповнені рішучості зупинити це. І я думаю, що ми зможемо цього досягти… Тепер, якщо вони готові прийняти умови президента Трампа, це вже інше питання, – сказав Нетаньягу.

В іншому випадку, за його словами, все закінчиться тоді, коли Ізраїль знищить ці можливості – і він упевнений, що це буде зроблено.

Зараз дивляться

Прем’єр не сказав, що Ізраїль прагне змінити режим в Ірані, але зазначив, що слабкість іранського режиму може привести до його падіння.

Нетаньягу не став коментувати повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп нібито заблокував ізраїльську атаку на лідера Ірану Алі Хаменеї, додавши, що є багато неправдивих повідомлень.

Він зазначив, що Ізраїль діє відповідно до своїх інтересів і ділиться з США розвідданими про створення Іраном ядерної зброї.

– Було абсолютно зрозуміло, що вони працювали над секретним планом з перетворення урану на зброю. Вони діяли дуже швидко. Вони могли б створити випробувальний пристрій і, можливо, перший бойовий пристрій протягом декількох місяців і, безумовно, менше ніж за рік. Цією інформацією ми поділилися зі Сполученими Штатами, – розповів прем’єр-міністр.

Крім того, Єрусалим вважає, що Тегеран може передати ядерні технології хуситам в Ємені.

Нетаньягу підкреслив, що має постійний контакт з Дональдом Трампом і назвав його “ворогом номер один” для Ірану. За його словами, американський лідер не пішов шляхом поступок Ірану, як інші, “даючи їм, по суті, шлях до збагачення урану, що означає шлях до бомби, підкріплюючи це мільярдами і мільярдами доларів”. Замість цього він фактично скасував “фальшиву угоду” і ліквідував генерала Касема Сулеймані.

На питання про здатність уражати іранські об’єкти глибоко під землею, Нетаньягу відповів, що вже знищено ключовий центр збагачення в Натанзі. Він також заявив, що Ізраїль має секретні можливості.

– Таким чином, у нас є вільний шлях до Тегерана, і тепер ми можемо знищувати потрібні нам цілі в Тегерані та інших місцях, не ризикуючи, що наш літак буде збитий, – додав Нетаньягу.

Джерело : Fox News

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.