Нетаньяху: Иран пытался убить меня, запустив ракету в мою спальню

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что Иран пытался его убить, выпустив ракету прямо в окно его спальни.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

Иран пытался убить премьер-министра Израиля

— Они выпустили ракету прямо в окно моей спальни, — заявил Нетаньяху.

По его словам, Тегеран считает Вашингтон и Иерусалим главными врагами, которые мешают ему установить контроль над Ближним Востоком.

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— Израиль давно является для них главным препятствием. Еще одно препятствие для них — это президент Трамп. Я вам скажу: они воспринимают президента Трампа как огромную угрозу. Они считают Израиль очень серьезным препятствием и стремятся уничтожить нас двоих, — сказал премьер-министр.

Кроме этого, Нетаньяху сообщил, что израильские военные ликвидировали в Тегеране руководителя разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Каземи и его заместителя Хасана Мохагега.

— Несколько минут назад я могу вам сказать, что мы получили их главного офицера разведки и его заместителя в Тегеране, — сказал он.

Ранее появилась информация, что во время своей операции Израиль ликвидировал по меньшей мере 14 иранских ученых, которые работали в сфере ядерных исследований.

По данным двух источников в странах Персидского залива, ученые погибли в результате взрывов в заминированных автомобилях.

14 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнародовала имена девяти из этих ученых.

В заявлении отмечается, что многие из них были преемниками Мохсена Фахризаде — иранского физика, которого считают ключевой фигурой ядерной программы Ирана и, вероятно, убитого Израилем в 2020 году.

Источник : Fox News

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