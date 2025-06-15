Нетаньягу: Іран намагався вбити мене, запустивши ракету у мою спальню

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розповів, що Іран намагався його вбити, випустивши ракету прямо у вікно його спальні.

Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу Fox News.

Іран намагався вбити прем’єр-міністра Ізраїлю

– Вони випустили ракету прямо у вікно моєї спальні, – заявив Нетаньягу.

За його словами, Тегеран вважає Вашингтон і Єрусалим головними ворогами, які заважають йому встановити контроль над Близьким Сходом.

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– Ізраїль давно є для них головною перешкодою. Ще одна перешкода для них – це президент Трамп. Я вам скажу: вони сприймають президента Трампа як величезну загрозу. Вони вважають Ізраїль дуже серйозною перешкодою і прагнуть знищити нас обох, – сказав прем’єр-міністр.

Крім цього, Нетаньягу повідомив, що ізраїльські військові ліквідували в Тегерані керівника розвідувальної організації Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммада Каземі і його заступника Хасана Мохагега.

– Кілька хвилин тому я можу вам сказати, що ми отримали їх головного офіцера розвідки і його заступника в Тегерані, – сказав він.

Раніше з’явилася інформація, що під час своєї операції Ізраїль ліквідував щонайменше 14 іранських вчених, які працювали у сфері ядерних досліджень.

За даними двох джерел в країнах Перської затоки, вчені загинули в результаті вибухів в замінованих автомобілях.

14 червня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оприлюднила імена дев’яти з цих вчених.

У заяві зазначається, що багато з них були наступниками Мохсена Фахрізаде – іранського фізика, якого вважають ключовою фігурою ядерної програми Ірану і, ймовірно, вбитого Ізраїлем у 2020 році.

Джерело : Fox News

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