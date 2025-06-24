Иран атаковал Израиль после заявлений Трампа о перемирии: есть погибшие и раненые

В результате попадания ракеты в жилой дом в южном израильском городе Беэр-Шева погибли три человека.

Об этом сообщила Служба экстренной помощи Израиля.

Служба экстренной помощи (MDA) проинформировала, что мужчина в возрасте около 40 лет, женщина в возрасте около 30 лет и мужчина 20 лет получили тяжелые ранения.

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Еще шесть человек получили легкие и средние ранения, сообщил представитель MDA.

Израиль заявил, что Иран выпустил ракеты после того, как президент США Дональд Трамп объявил о полном прекращении огня между странами.

По данным иранского телевидения, перемирие началось после четырех волн иранских атак на оккупированные Израилем территории.

Атака Израиля со стороны Ирана

Иран осуществил по меньшей мере шесть ракетных обстрелов по Израилю за последние несколько часов.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что было достигнуто соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем. Взрывы раздавались в течение нескольких часов до — и нескольких минут после — вступления в силу мирного соглашения между воющими странами, о котором ранее сообщил глава Штатов.

Источник : Axios

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