Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант
Олег Пендзин, економіст, керівник Економічного дискусійного клубу
Ціни на бензин до 72 грн: прогнози експертів на тлі загострення довкола Ірану
Після авіаударів США по Ірану зросли побоювання щодо блокування Ормузької протоки.
Це може призвести до стрибка цін на нафту й газ, зокрема й для України.
Goldman Sachs попереджає про загрозу перебоїв постачання нафтопродуктів у країни світу.
Чи перевищить ціна на нафту $100 за барель та як сильно можуть зрости ціни на бензин в Україні – Факти ICTV розпитали політолога Ігоря Рейтеровича та економіста Олега Пендзина.
Ормузька протока під загрозою блокування
Інвестиційний банк Goldman Sachs у своїй аналітичній записці, яку цитує Reuters, попередив про високу ймовірність перебоїв у постачанні нафти й газу через Ормузьку протоку, ключовий нафтовий вузол на Близькому Сході.
У разі навіть часткового її блокування, ціна на нафту Brent може зрости до 110 доларів за барель, а потім стабілізуватися на рівні 95 доларів у четвертому кварталі 2025 року.
Після повідомлень про авіаудари Ізраїлю за підтримки США по іранських об’єктах, 23 червня ціна Brent підскочила до максимуму з січня — 78,5 долара за барель.
Чи піде Іран на радикальні дії
За словами політолога Ігоря Рейтировича, поки що кардинальних змін не відбулося.
Вони можуть статися лише в тому разі, якщо Іран наважиться перекрити Ормузьку протоку і зупинити транзит нафти через неї. Але навряд чи це триватиме довго:
- по-перше, жодна країна в регіоні в цьому не зацікавлена;
- по-друге, сам Іран використовує цю протоку для транспортування нафти, яку він продає;
- і, по-третє, це категорично не влаштовує Китай, який отримує основну частину імпортованої нафти саме через Ормузьку протоку, наголошує експерт.
Тож політолог зауважує, що суттєве підвищення цін на нафту — це вкрай негативний сценарій, який наразі здається малоймовірним, навіть якщо Іран піде на радикальні дії.
– У такому разі, найімовірніше, Сполучені Штати та інші країни діятимуть жорстко й не дозволять реалізувати такий сценарій. До того ж США вже оперативно попередили про наслідки. Рубіо заявив, що якщо Іран це зробить, то наслідки будуть дуже серйозними, і реакція буде миттєвою та жорсткою. Ця відповідь, очевидно, не сподобається Ірану. Ймовірно, у такому випадку американський флот просто візьме протоку під контроль і забезпечить вільне проходження всіх танкерів з нафтою, – додав експерт.
Економіст Олег Пендзин також сумнівається в реалістичності повної блокади Ормузької протоки.
– Я не думаю, що нафта досягне 100 доларів за барель. Іран більше лякає, ніж діє, бо найбільше від закриття протоки постраждає саме Китай, – сказав він.
За повідомленням Press TV, парламент Ірану вже підтримав пропозицію щодо блокування протоки, але остаточне рішення має ухвалити Вища рада нацбезпеки та верховний лідер Ірану.
Два сценарії нафтової турбулентності
Goldman Sachs розглядає два можливі сценарії скорочення постачання іранської нафти:
Якщо зупинка триватиме 6 місяців, Brent може зрости до 90 доларів, а у 2026 році знизитись до 60 доларів.
Якщо постачання залишиться на низькому рівні надовго, ціна стабілізується в межах 70–80 доларів за барель.
Як зросте ціна на бензин та газ в Україні
У Goldman прогнозують, що ціна на європейському ринку TTF може злетіти до 74 євро за мегават-годину (близько 900 доларів за тисячу кубометрів).
Це вдарить і по Україні, яка цього року планує імпортувати щонайменше 4,6 млрд кубометрів газу.
Водночас газ у США залишиться відносно стабільним через низьку залежність від імпорту.
Якщо ціна на нафту перевищить $100 за барель – ціна на бензин в Україні може зрости ще від 10 до 20%, тобто до 72 гривень за літр.
– Якщо умовно взяти 100 доларів за барель марки Brent, то орієнтовна вартість пального на українських заправках буде приблизно такою: сьогодні ми маємо близько 60 гривень за літр за ціни 77 доларів за барель. Якщо додати ще 10–20% до ціни, це дасть орієнтовно плюс 10–12 гривень. Тобто отримаємо близько 72 гривень за літр. Але це дуже малоймовірно, — каже Олег Пендзин.
Як Росія може використати загострення в Ірані
На тлі можливої енергетичної кризи Росія може намагатися вийти з тіньового нафтового ринку і запропонувати свою нафту дешевше, щоб повернути собі частку в Європі.
– Росія вже зараз продає нафту марки Urals по 72 долари. При 100 доларах за Brent — вона отримає значний прибуток. Але все це працює тільки у випадку тривалого конфлікту. Якщо ситуація стабілізується — вигода для Росії буде мінімальною, — наголошує Пендзин.
Хоча загроза блокування Ормузької протоки викликає хвилювання на ринку, більшість експертів сходяться на думці, що сценарій тривалої енергетичної кризи — малоймовірний.
Але навіть короткочасні потрясіння вже позначаються на цінах, і це боляче вдарить по економіках, залежних від імпорту пального — зокрема по Україні.