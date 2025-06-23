Ціни на бензин до 72 грн: прогнози експертів на тлі загострення довкола Ірану

Чи піде Іран на радикальні дії

За словами політолога Ігоря Рейтировича, поки що кардинальних змін не відбулося.

Вони можуть статися лише в тому разі, якщо Іран наважиться перекрити Ормузьку протоку і зупинити транзит нафти через неї. Але навряд чи це триватиме довго:

по-перше, жодна країна в регіоні в цьому не зацікавлена;

по-друге, сам Іран використовує цю протоку для транспортування нафти, яку він продає;

і, по-третє, це категорично не влаштовує Китай, який отримує основну частину імпортованої нафти саме через Ормузьку протоку, наголошує експерт.

Тож політолог зауважує, що суттєве підвищення цін на нафту — це вкрай негативний сценарій, який наразі здається малоймовірним, навіть якщо Іран піде на радикальні дії.

– У такому разі, найімовірніше, Сполучені Штати та інші країни діятимуть жорстко й не дозволять реалізувати такий сценарій. До того ж США вже оперативно попередили про наслідки. Рубіо заявив, що якщо Іран це зробить, то наслідки будуть дуже серйозними, і реакція буде миттєвою та жорсткою. Ця відповідь, очевидно, не сподобається Ірану. Ймовірно, у такому випадку американський флот просто візьме протоку під контроль і забезпечить вільне проходження всіх танкерів з нафтою, – додав експерт.

Економіст Олег Пендзин також сумнівається в реалістичності повної блокади Ормузької протоки.

– Я не думаю, що нафта досягне 100 доларів за барель. Іран більше лякає, ніж діє, бо найбільше від закриття протоки постраждає саме Китай, – сказав він.

За повідомленням Press TV, парламент Ірану вже підтримав пропозицію щодо блокування протоки, але остаточне рішення має ухвалити Вища рада нацбезпеки та верховний лідер Ірану.

Два сценарії нафтової турбулентності

Goldman Sachs розглядає два можливі сценарії скорочення постачання іранської нафти:

Якщо зупинка триватиме 6 місяців, Brent може зрости до 90 доларів, а у 2026 році знизитись до 60 доларів.

Якщо постачання залишиться на низькому рівні надовго, ціна стабілізується в межах 70–80 доларів за барель.

Як зросте ціна на бензин та газ в Україні

У Goldman прогнозують, що ціна на європейському ринку TTF може злетіти до 74 євро за мегават-годину (близько 900 доларів за тисячу кубометрів).

Це вдарить і по Україні, яка цього року планує імпортувати щонайменше 4,6 млрд кубометрів газу.

Водночас газ у США залишиться відносно стабільним через низьку залежність від імпорту.

Якщо ціна на нафту перевищить $100 за барель – ціна на бензин в Україні може зрости ще від 10 до 20%, тобто до 72 гривень за літр.