Ціни на нафту різко впали після заяв про перемир’я Ізраїлю та Ірану

Ціни на нафту почали різко падати, у вівторок, 24 червня, на тлі новин про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, повідомляє Reuters, а також Bloomberg.

Угода була укладена за посередництва президента США Дональда Трампа, що зменшило побоювання щодо перебоїв у постачанні нафти з Близького Сходу, ключового нафтовидобувного регіону.

Ціни на нафту різко впали

Так, ф’ючерси на нафту Brent знизилися на $3,82 (–5,3%) і становлять $67,66 за барель станом на 06:45 за Гринвічем.

Зараз дивляться

Американська WTI втратила $3,75 (–5,5%) і опустилася до $64,76 за барель.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтвердив, що країна погодилася на запропоноване Трампом перемир’я після досягнення цілей — ліквідації ядерної загрози з боку Ірану та усунення ризиків використання балістичних ракет.

Дональд Трамп у понеділок оголосив, що Іран та Ізраїль погодилися на припинення вогню. Іран має припинити вогонь негайно, а Ізраїль через 12 годин.

Якщо умов буде дотримано, конфлікт офіційно завершиться протягом 24 годин після початку перемир’я.

За словами Пріянки Сачдеви, старшого аналітика Phillip Nova, ринок може повернутися до стабільності, якщо сторони дотримуватимуться домовленостей.

Її думку поділяє аналітик IG Тоні Сікамор, який зазначив, що ризикова премія, закладена в ціну на нафту через напруження, наразі зникає.

Іран – третій за обсягами виробництва нафти серед країн ОПЕК. Зниження конфлікту дасть змогу країні активніше експортувати нафту, зменшуючи ризики перебоїв, що й було основним драйвером зростання цін минулого тижня.

Перед новиною про припинення вогню обидва сорти нафти показали понад 7% падіння порівняно з попередньою сесією.

Це сталося після зростання до п’ятимісячного максимуму на тлі атаки США на ядерні об’єкти в Ірані.

Раніше пряме втручання США викликало серйозні побоювання щодо можливого блокування Ормузької протоки — критичного транспортного вузла, через який щодня проходить майже п’ята частина світового обсягу нафти.

Однак зараз, завдяки домовленостям про припинення вогню, інвестори дещо заспокоїлись.

На думку Сікамора, для подальшого зростання цін на нафту до 78-80 доларів за барель потрібен новий несподіваний і серйозний дестабілізаційний фактор у секторі пропозиції.

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали, що якщо ціна на нафту у світі почне активно зростати, ціни на бензин в Україні можуть піднятися до 75 гривень за літр.

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