В Швеции заявили, что переговоры о вступлении Украины в ЕС следует ускорить

В Швеции считают процесс вступления Украины в Европейский Союз слишком медленным и отмечают, что его надо ускорить.

Такое мнение высказала глава Министерства по европейским делам Швеции Джессика Розенкранц в кулуарах Совета Европы в Брюсселе, пишет итальянская газета la Reppubblica.

Вступление Украины в ЕС

По словам Розенкранц, Украина готова начать переговоры о вступлении в ЕС и в Швеции надеются вскоре увидеть прогресс в этом вопросе.

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— Я считаю, что процесс вступления в ЕС идет слишком медленно. Мы хотим, чтобы процесс вступления Украины в ЕС был быстрым. Согласно оценке комиссии, мы также видим, что Украина делает огромный прогресс в проведении реформ, несмотря на то, что находится в состоянии войны, — отметила она.

Розенкранц сказала, что, по мнению Еврокомиссии, Украина готова начать первый раунд переговоров, что Швеция “очень приветствует”.

— Мы настаиваем на этом и надеемся увидеть прогресс в ближайшее время. Это то, над чем мы будем упорно работать, — сказала Розенкранц.

В апреле сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность продолжения процесса вступления Молдовы отдельно от Украины на фоне позиции Венгрии, которая сопротивляется переговорам с Киевом.

В июне венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что намерен сделать все возможное, чтобы помешать вступлению Украины в ЕС. Свою позицию он аргументирует якобы защитой национальных интересов.

Фото: Jessica Rosencrantz/X

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