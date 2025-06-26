У Швеції заявили, що переговори про вступ України до ЄС варто пришвидшити

У Швеції вважають процес вступу України до Європейського Союзу занадто повільним та наголошують, що його треба пришвидшити.

Таку думку висловила очільниця Міністерства з європейських справ Швеції Джессіка Розенкранц у кулуарах Ради Європи у Брюсселі, пише італійська газета la Reppubblica.

Вступ України до ЄС

За словами Розенкранц, Україна готова розпочати переговори про вступ до ЄС і у Швеції сподіваються незабаром побачити прогрес у цьому питанні.

Зараз дивляться

— Я вважаю, що процес вступу до ЄС іде занадто повільно. Ми хочемо, щоб процес вступу України до ЄС був швидким. Згідно з оцінкою комісії, ми також бачимо, що Україна робить величезний прогрес у проведенні реформ, попри те, що перебуває у стані війни, – зазначила вона.

Розенкранц сказала, що, на думку Єврокомісії, Україна готова розпочати перший раунд перегорів, що Швеція “дуже вітає”.

— Ми наполягаємо на цьому і сподіваємося побачити прогрес найближчим часом. Це те, над чим ми будемо наполегливо працювати, – сказала Розенкранц.

У квітні повідомлялося, що Євросоюз розглядає можливість продовження процесу вступу Молдови окремо від України на тлі позиції Угорщини, яка чинить опір переговорам із Києвом.

У червні угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що має намір зробити все можливе, щоб завадити вступу України до ЄС. Свою позицію він аргументує нібито захистом національних інтересів.

Фото: Jessica Rosencrantz/X

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