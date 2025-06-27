Правительство Германии ищет способ заблокировать продажу газопровода Северный поток-2

Правительство Германии рассматривает возможность изменений в законодательство, чтобы предотвратить потенциальную продажу газопровода Северный поток-2 на фоне опасений возобновления поставок российского газа.

Об этом сообщает Bloomberg.

ЕС и Германия усиливают меры против Северного потока-2: возможны изменения законов

Министерство экономики Германии подтвердило, что изучает варианты изменения закона о проверке инвестиций, ведь действующие нормы не позволяют заблокировать продажу компании Nord Stream 2 AG. Оператор зарегистрирован в Швейцарии, которая входит в Европейскую ассоциацию свободной торговли, поэтому не подпадает под ограничения для компаний из-за пределов ЕС или ЕАСТ.

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В Берлине считают, что этот юридический пробел требует исправления из-за стратегических рисков и финансовых проблем Nord Stream 2 AG.

Обсуждение возможной продажи активов активизировалось после заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости завершения войны между Россией и Украиной, а также из-за поддержки дешевого российского газа некоторыми промышленниками из восточной Германии. Также сообщалось об интересе к активам Северного потока-2 со стороны американских инвесторов.

В то же время правительство Германии отвергло любые предложения по возобновлению работы газопровода. Канцлер Фридрих Мерц высказался в поддержку инициатив ЕС по включению поврежденных участков трубопровода в санкционный режим против России.

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