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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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Уряд Німеччини шукає спосіб заблокувати продаж газопроводу Північний потік-2

Північний потік 2
Фото: Depositphotos

Уряд Німеччини розглядає можливість змін до законодавства, щоб запобігти потенційному продажу газопроводу Північний потік-2 на тлі побоювань відновлення поставок російського газу.

Про це повідомляє Bloomberg.

ЄС і Німеччина посилюють заходи проти Північного потоку-2: можливі зміни законів

Міністерство економіки Німеччини підтвердило, що вивчає варіанти зміни закону про перевірку інвестицій, адже чинні норми не дозволяють заблокувати продаж компанії Nord Stream 2 AG. Оператор зареєстрований у Швейцарії, яка входить до Європейської асоціації вільної торгівлі, а тому не підпадає під обмеження для компаній з-за меж ЄС або ЄАВТ.

Зараз дивляться

У Берліні вважають, що ця юридична прогалина потребує виправлення через стратегічні ризики і фінансові проблеми Nord Stream 2 AG.

Обговорення можливого продажу активів активізувалося після заяв президента США Дональда Трампа про необхідність завершення війни між Росією і Україною, а також через підтримку дешевого російського газу деякими промисловцями зі східної Німеччини. Також повідомлялося про інтерес до активів Північного потоку-2 з боку американських інвесторів.

Водночас уряд Німеччини відкинув будь-які пропозиції щодо відновлення роботи газопроводу. Канцлер Фрідріх Мерц висловився на підтримку ініціатив ЄС щодо включення пошкоджених ділянок трубопроводу до санкційного режиму проти Росії.

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