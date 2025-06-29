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Иран может возобновить ядерную программу за несколько месяцев – Гросси

Рафаель Гроссі
Фото: Getty Images

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предполагает, что удары США по Ирану не уничтожили полностью ядерную программу Тегерана, а значит, Иран может восстановить свои мощности уже через несколько месяцев.

Об этом сообщает Sky News.

Иран может снова начать производить ядерное оружие

Гросси заявил, что удары США по трем иранским ядерным объектам 23 июня нанесли серьезный, но не полный ущерб.

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– Честно говоря, нельзя утверждать, что все исчезло и там ничего нет, – заявил Гросси, комментируя последствия ударов.

По его словам, иранцы сохраняют потенциал для возобновления ядерной программы в относительно короткие сроки.

– Они снова могут начать это делать за считанные месяцы, – подчеркнул глава ядерного надзорного органа ООН.

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Напомним, что Израиль атаковал ядерные и военные объекты в Иране 13 июня, утверждая, что Иран близок к созданию ядерного оружия.

Позже США присоединились к ударам, сбросив бомбы на три ключевых ядерных объекта Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан.

После этого Иран закрыл доступ МАГАТЭ к своим ядерным объектам.

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