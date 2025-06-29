Іран може відновити ядерну програму за кілька місяців – Гроссі

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі припускає, що удари США по Ірану не знищили повністю ядерну програму Тегерана, а отже Іран може відновити свої потужності вже за кілька місяців.

Про це повідомляє Sky News.

Іран може знову почати виробляти ядерну зброю

Гроссі заявив, що удари США по трьох іранських ядерних об’єктах 23 червня завдали серйозної, але не цілковитої шкоди.

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– Чесно кажучи, не можна стверджувати, що все зникло і там нічого немає, – заявив Гроссі, коментуючи наслідки ударів.

За його словами, іранці зберігають потенціал для відновлення ядерної програми у відносно короткі терміни.

– Вони знову можуть почати це робити за лічені місяці, – наголосив керівник ядерного наглядового органу ООН.

Нагадаємо, що Ізраїль атакував ядерні та військові об’єкти в Ірані 13 червня, стверджуючи, що Іран близький до створення ядерної зброї.

Пізніше США приєдналися до ударів, скинувши бомби на три ключові ядерні об’єкти Ірану: Фордо, Натанз та Ісфаган.

Після цього Іран закрив доступ МАГАТЕ до своїх ядерних об’єктів.

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