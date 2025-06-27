Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность возможным выходом Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) после ударов США по Ирану.

Об этом сообщает Bloomberg.

Чем грозит выход Ирана из МАГАТЭ

Макрон подчеркнул опасность эскалации ситуации до уровня, когда Иран может полностью отказаться от международного ядерного контроля.

Сейчас смотрят

По мнению французского президента, это может вызвать цепную реакцию и подорвать всю систему нераспространения ядерного оружия.

Президент Франции также оценил удары США по ядерным объектам Ирана 23 июня как эффективные.

— Американские удары оказали реальное влияние на Натанг, Исфахан и Фордо, — заявил Макрон.

Макрон также отметил активную позицию президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа, назвав его очень решительным в этом вопросе.

Напомним, что в иранском парламенте приняли законопроект, который предусматривает прекращение сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Там отметили, что приостанавливают сотрудничество с МАГАТЭ до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность ядерных объектов страны.

Это решение было принято после ударов США по трем ядерным объектам Ирана в воскресенье, 22 июня.