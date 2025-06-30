После захода в порты РФ: возле Ливии взорвался танкер Vilamoura с 1 млн баррелей нефти

Танкер Vilamoura, перевозивший миллион баррелей нефти, пострадал от взрыва во время пребывания вблизи Ливии. Об этом сообщил менеджер судна, пишет Bloomberg.

Таинственные взрывы на нефтяных танкерах: что известно

Сейчас Vilamoura буксируется в Грецию. После прибытия судна будет проведена оценка повреждений. Из-за взрыва вода начала поступать в машинное отделение и затопила его, сообщил представитель TMS Tankers. Сейчас остается неизвестной причина взрыва.

— В течение последних месяцев ряд таинственных взрывов произошел на нефтяных танкерах, которые до этого заходили в российские порты. После взрывов судовладельцы начали проверять корпуса своих кораблей на наличие мин с помощью водолазов и подводных аппаратов, — пишет издание.

Танкер Vilamoura с апреля дважды заходил в российские нефтяные терминалы, чтобы загрузить казахстанскую нефть, а не российскую.

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По данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, в начале апреля Vilamoura зашла в российский порт Усть-Луга, где загрузила баррели казахстанского происхождения.

В мае судно заходило на терминал Каспийского трубопроводного консорциума вблизи российского порта Новороссийск, который также загружает преимущественно казахстанские баррели.

По словам представителя, взрыв не привел к загрязнению окружающей среды, весь экипаж находится в безопасности.

С начала года еще четыре судна пострадали от взрывов, сообщили в консалтинговой компании по морским рискам Vanguard Tech. Все они недавно заходили в российские порты.

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина последовательно стремится подорвать энергетическую инфраструктуру России.

В частности, в феврале украинские дроны атаковали соединение Каспийского трубопроводного консорциума, по которому транспортируется 80% казахстанской нефти, предназначенной для экспорта.

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