Після заходу до портів РФ: біля Лівії вибухнув танкер Vilamoura із 1 млн барелів нафти

Танкер Vilamoura, що перевозив мільйон барелів нафти, постраждав від вибуху під час перебування поблизу Лівії. Про це повідомив менеджер судна, пише Bloomberg.

Таємничі вибухи на нафтових танкерах: що відомо

Зараз Vilamoura буксирується до Греції. Після прибуття судна буде проведено оцінку пошкоджень. Через вибух вода почала надходити у машинне відділення і затопила його, повідомив представник TMS Tankers. Зараз залишається невідомою причина вибуху.

– Протягом останніх місяців низка таємничих вибухів сталася на нафтових танкерах, які до цього заходили в російські порти. Після вибухів судновласники почали перевіряти корпуси своїх кораблів на наявність мін за допомогою водолазів та підводних апаратів, – пише видання.

Танкер Vilamoura з квітня двічі заходив до російських нафтових терміналів, щоб завантажити казахстанську нафту, а не російську.

Зараз дивляться

За даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, на початку квітня Vilamoura зайшла в російський порт Усть-Луга, де завантажила барелі казахстанського походження.

У травні судно заходило на термінал Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу російського порту Новоросійськ, який також завантажує переважно казахстанські барелі.

За словами представника, вибух не спричинив забруднення навколишнього середовища, весь екіпаж перебуває в безпеці.

З початку року ще чотири судна постраждали від вибухів, повідомили у консалтинговій компанії з морських ризиків Vanguard Tech. Усі вони нещодавно заходили в російські порти.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна послідовно прагне підірвати енергетичну інфраструктуру Росії.

Зокрема, у лютому українські дрони атакували сполучення Каспійського трубопровідного консорціуму, яким транспортується 80% казахстанської нафти, призначеної для експорту.

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