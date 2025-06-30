Після заходу до портів РФ: біля Лівії вибухнув танкер Vilamoura із 1 млн барелів нафти
Танкер Vilamoura, що перевозив мільйон барелів нафти, постраждав від вибуху під час перебування поблизу Лівії. Про це повідомив менеджер судна, пише Bloomberg.
Таємничі вибухи на нафтових танкерах: що відомо
Зараз Vilamoura буксирується до Греції. Після прибуття судна буде проведено оцінку пошкоджень. Через вибух вода почала надходити у машинне відділення і затопила його, повідомив представник TMS Tankers. Зараз залишається невідомою причина вибуху.
– Протягом останніх місяців низка таємничих вибухів сталася на нафтових танкерах, які до цього заходили в російські порти. Після вибухів судновласники почали перевіряти корпуси своїх кораблів на наявність мін за допомогою водолазів та підводних апаратів, – пише видання.
Танкер Vilamoura з квітня двічі заходив до російських нафтових терміналів, щоб завантажити казахстанську нафту, а не російську.
За даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, на початку квітня Vilamoura зайшла в російський порт Усть-Луга, де завантажила барелі казахстанського походження.
У травні судно заходило на термінал Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу російського порту Новоросійськ, який також завантажує переважно казахстанські барелі.
За словами представника, вибух не спричинив забруднення навколишнього середовища, весь екіпаж перебуває в безпеці.
З початку року ще чотири судна постраждали від вибухів, повідомили у консалтинговій компанії з морських ризиків Vanguard Tech. Усі вони нещодавно заходили в російські порти.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна послідовно прагне підірвати енергетичну інфраструктуру Росії.
Зокрема, у лютому українські дрони атакували сполучення Каспійського трубопровідного консорціуму, яким транспортується 80% казахстанської нафти, призначеної для експорту.