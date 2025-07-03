Генштаб подтвердил удар по заводу Энергия в Ельце — производство остановлено

Ночью 3 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ совместно с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по АО Энергия в Ельце Липецкой области РФ — работа завода остановлена.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Производство на заводе Энергия остановлено из-за атаки дронов

— Зафиксированы взрывы на территории завода. Производство остановлено. Результаты огневого поражения уточняются, — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, завод Энергия в Ельце производит батареи и аккумуляторы для средств поражения Вооруженных сил Российской Федерации, в частности для универсальных модулей планирования и коррекции.

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— Это российская разработка, которая превращает обычные свободнопадающие авиационные бомбы в планирующие авиабомбы с повышенной точностью и дальностью, — пояснили в Генштабе.

Также это предприятие производит батареи и аккумуляторы к оперативно-тактическим ракетным комплексам Искандер-М, крылатым ракетам морского базирования Х-35У и энергетическим модулям для специализированных комплексов.

Ранее сообщалось, что в российском Ельце ночью 3 июля раздавались взрывы в районе аэродрома и завода Энергия, которые оказались под атакой дронов.

Очевидцы публиковали в сети фото и видео пожара на предприятии.

Источник : Генштаб ВСУ

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