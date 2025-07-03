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США и Украина организовывают звонок Зеленского и Трампа – Politico

Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Фото: Факти ICTV

Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп могут провести телефонный разговор на фоне приостановки военной помощи США.

Об этом сообщает Politico.

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По информации издания, США и Украина работают над организацией телефонного звонка между лидерами.

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— США проинформируют Украину (о решении — Ред.) сегодня в Киеве, и в ближайшее время будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским, — сказал европейский дипломат, знакомый с планами.

По его словам, США считают это не паузой и не приостановкой помощи, поскольку находятся в процессе определения того, как лучше всего поддержать украинскую оборону.

Необходимость в разговоре возникла после того, как решение Пентагона о приостановке поставок оружия застало врасплох даже союзников Трампа, включая членов Конгресса, сотрудников Госдепартамента и ключевых европейских союзников.

Решение было принято главой политического отдела Пентагона Элбриджем Колби и небольшим кругом советников без координации с остальной администрацией.

— Я думаю, что все это сделано директором по политике Министерства обороны, этим Колби. У нас фактически нет советника по национальной безопасности, — заявил конгрессмен Майкл Маккоул.

Один из американских чиновников сообщил, что решение застало Государственный департамент врасплох.

Руководство Пентагона не консультировалось с Госдепартаментом, посольством США в Киеве или командой посла Украины Кита Келлога.

По ту сторону Атлантики европейские дипломаты и команда Зеленского пытались выяснить, почему США внезапно заморозили помощь.

Ни Зеленский, ни Европейский Союз не получили предварительного уведомления.

Напомним, США приостановили поставки артиллерийских боеприпасов, ракет Stinger, Patriot и Hellfire, включая вооружение, которое уже находилось на складах в Польше.

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Владимир ЗеленскийДональд ТрампЗброя для УкраїниСША
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