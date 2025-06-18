Колаборанта Михайла Грицая ліквідовано в окупованому Бердянську – ГУР

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області застрелили Михайла Грицая — колаборанта, підозрюваного у державній зраді та причетності до воєнних злочинів.

Як повідомляє Головне управління розвідки, інцидент стався 18 червня 2025 року.

Ліквідовано Михайла Грицая: що про нього відомо

Михайло Грицай народився на Полтавщині, мешкав у Бердянську та очолював місцевий осередок партії Соціалістична Україна. Після окупації міста у 2022 році добровільно погодився на співпрацю з російськими загарбниками. Він обіймав посаду “в. о. міського голови та заступника з питань інфраструктури, ЖКГ і паливно-енергетичного комплексу” в окупаційній адміністрації.

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За даними українських джерел, Михайло Грицай займався розкраданням державної власності на користь РФ, передавав окупантам дані про проукраїнських мешканців та був причетний до створення катівень і терору проти мирного населення.

У квітні 2022 року йому було заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада).

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль, у якому перебував один із керівників окупаційної адміністрації Євген Богданов.

Внаслідок детонації повністю вигорів автомобіль Renault Duster сірого кольору.

Джерело : ГУР

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