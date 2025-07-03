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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Заступника головнокомандувача ВМС РФ Михайла Гудкова ліквідували на Курщині

Михайло гудков
Фото: Факти ICTV

Михайла Гудкова — заступника головнокомандувача ВМС РФ — ліквідовано у Курській області.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra та підтверджують у Міноборони Росії.

Михайла Гудкова ліквідовано: що відомо

Як зазначається у дописі, у прикордонній Курській області ЗСУ ліквідували одного з вищих військових чинів Російської Федерації – заступника головнокомандувача Військово-морського флоту РФ Михайла Гудкова, який мав звання так званого героя Росії.

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Спочатку інформацію про його смерть поширила низка прокремлівських Telegram-каналів, а пізніше факт ліквідації підтвердив губернатор Приморського краю Олег Кожем’яко.

– Гудков – колишній командир 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. У березні 2025 року обійняв посаду заступника головнокомандувача ВМС Росії у званні генерал-майор, – зазначив Кожем’яко.

За наявною інформацією, разом із Гудковим загинув і його “вірний товариш” Наріман Шихалієв. Інших подробиць обставин загибелі наразі не розголошують.

Міноборони РФ підтвердило факт ліквідації заступника головнокомандувача ВМФ РФ. За їхньою версією, Гудков загинув “під час бойової роботи в одному з прикордонних районів Курської області”.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області застрелили колаборанта Михайла Грицая. 

Його звинувачували у державній зраді та причетності до воєнних злочинів.

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