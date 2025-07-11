Дуда обратился к украинцам и полякам в День памяти “жертв геноцида ОУН и УПА”

В пятницу, 11 июля, президент Польши Анджей Дуда сделал заявление о введенном его указом Национальном дне памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА.

Анджей Дуда обратился к украинцам и полякам

Так, польский президент заявил об убийствах поляков украинцами по этническому признаку, и в то же время подчеркнул, что память и правда не должны разделять наши народы.

– Только на основе правды – даже самой сложной правды – можно строить зрелые и искренние отношения между народами, в частности между поляками и украинцами, – сказал Дуда.

Он назвал этот день одним из самых трагических событий в польской истории и подчеркнул, что сегодня он впервые отмечается на государственном уровне.

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Анджей Дуда отдельно подчеркнул, что людей “убивали, потому что они были поляками”, и что его соотечественники имеют право знать, где покоятся их родные.

– Мы хотим иметь возможность достойно попрощаться с нашими близкими, помолиться на их могилах и зажечь свечи. Право на достойное почтение памяти жертв, а особенно их совместное почтение, является чрезвычайно важным элементом примирения и построения хорошего будущего, – сказал Дуда.

Национальный день памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА: исторический контекст

Этот закон 2 июля был подписан польским президентом, а также принят Сеймом Польши. В нем утверждается, что украинские националистические формирования, действовавшие на территориях нынешней западной Украины, якобы совершили преступление геноцида над польским населением.

Министерство иностранных дел Украины 10 июля выпустило официальное заявление о “трагических страницах в истории украинско-польских отношений”.

Там было сказано, что Украина разделяет скорбь и боль польского народа, но в то же время не забывает и о многочисленных украинцах, которые стали невинными жертвами межэтнического насилия, политических репрессий и депортаций на территории Польши.

– Украина чтит память всех погибших независимо от их национальности, религии или места захоронения. Нельзя забывать, что Россия делает все, чтобы разделить украинцев и поляков, используя болезненные страницы прошлого. К сожалению, некоторые польские политики сознательно или бессознательно подыгрывают агрессору в этих усилиях, – отметили в МИД.

Министерство добавило, что украинцы и поляки имеют моральный долг и перед памятью погибших, и перед современными поколениями, и перед будущими – сохранять наследие сотрудничества, стратегического партнерства и взаимного доверия.

В МИД подчеркнули, что Украина выступает за честный, сбалансированный и ответственный исторический диалог, свободный от односторонних трактовок и политизации.

Кроме того, украинцы рассчитывают на рассудительность польских партнеров в оценках событий общего исторического прошлого.

– Ради сохранения единства в защите нашей свободы от общего врага, России, мы стремимся решать все проблемы двусторонних отношений в конструктивном духе. Украина доказала это конкретными шагами в предыдущие месяцы, – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Украина возобновила процесс эксгумаций и конструктивный диалог по историческим вопросам. Там выразили надежду, что работа будет продолжаться без политизации, а также – что совместная работа будет способствовать “укреплению взаимопонимания между нашими народами и утверждению исторической справедливости и памяти о событиях прошлого”.

МИД резюмировал, что добрососедские отношения между нашими странами остаются важными и для Украины, и для Польши, “учитывая общие интересы и историческую близость, а также вызовы и угрозы, которые несет для нас российский агрессор”.

Реакция Украинского института национальной памяти (УИНП)

В УИНП, как и в украинском МИД, подчеркнули, что история украинского и польского народов – сложная и неоднозначная, поэтому требует ответственного и взвешенного подхода.

– Украинцы и поляки имеют долгую общую историю соседства и прошли разные исторические этапы, полные больших общих побед и трагических периодов взаимных недоразумений, – говорится в сообщении.

В Институте обратили особое внимание на тему украинско-польского противостояния в годы Второй мировой войны, ведь она “до сих пор вызывает эмоции, дискуссии и используется для односторонних трактовок и политических манипуляций”.

Там добавили, что важно осознавать моральный долг обоих народов не только перед памятью погибших украинцев и поляков, но и перед современниками, и перед будущими поколениями также – ведь они должны получить наследство в виде доверия, сотрудничества и стратегического партнерства.

– В условиях полномасштабной российской вооруженной агрессии против Украины украинско-польское единство приобретает особое значение. Российский агрессор заинтересован в том, чтобы сеять раздор и уничтожить солидарность между нашими народами, – говорится в заявлении.

УИНП призвал поляков проявлять мудрость и единство, вести совместную историческую работу и “четко осознавать, что общее будущее важнее конфликтов прошлого”.

В то же время Украинский институт национальной памяти высказался в поддержку инициатив, направленных на поиск, эксгумацию и достойное почтение жертв войн на территории Украины и Польши.

– Украина открыта для профессионального поиска правды, основанной на фактах и взаимном уважении, и призывает воздерживаться от политизации болезненных тем прошлого. Такое отношение – залог сохранения стратегического партнерства и исторической памяти, которая объединяет, а не разъединяет, – резюмировали в Институте.

Ранее Украина и Польша провели совместную экспедицию в бывшем селе Пужники, в ходе которой завершили полевой этап поисковых работ по эксгумации останков погибших жертв Волынской трагедии.

Источник: Анджей Дуда, МИД, Институт национальной памяти

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