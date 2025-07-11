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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Масштабная атака дронов в Туле: взрывы раздавались вблизи оборонных заводов РФ

вибухи в Росії
Фото: Факти ICTV

В ночь на 11 июля в городе Тула и Тульской области России снова прогремели взрывы.

Взрывы в Тульской области: что известно

По сообщениям местных жителей, звуки разрывов были слышны в Пролетарском районе города.

Информацию об атаке беспилотников также подтвердил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

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Как сообщает телеграм-канал ASTRA, именно там расположены три ключевых предприятия российской оборонной промышленности.

На видеозаписях, распространяющихся по сети, зафиксированы звуки взрывов на фоне двух высотных домов по улице Хворостухина, 17 и 19. Менее чем в 2,5 километрах от этой локации размещены:

  • АО Конструкторское бюро приборостроения;
  • НПО СПЛАВ — производитель реактивных систем залпового огня;
  • АО Щегловский вал.

Все три предприятия уже неоднократно становились объектами атак в мае и июне.

Последствия последней атаки пока не разглашаются. Между тем в Минобороны РФ заявили о сбивании 155 беспилотников.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины поразили завод по производству боеприпасов в Московской области Российской Федерации.

На предприятии осуществляется производство пиротехнических средств и боеприпасов, в частности термобарических боевых частей для БпЛА типа Shahed.

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