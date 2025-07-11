Масштабная атака дронов в Туле: взрывы раздавались вблизи оборонных заводов РФ
В ночь на 11 июля в городе Тула и Тульской области России снова прогремели взрывы.
Взрывы в Тульской области: что известно
По сообщениям местных жителей, звуки разрывов были слышны в Пролетарском районе города.
Информацию об атаке беспилотников также подтвердил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Как сообщает телеграм-канал ASTRA, именно там расположены три ключевых предприятия российской оборонной промышленности.
На видеозаписях, распространяющихся по сети, зафиксированы звуки взрывов на фоне двух высотных домов по улице Хворостухина, 17 и 19. Менее чем в 2,5 километрах от этой локации размещены:
- АО Конструкторское бюро приборостроения;
- НПО СПЛАВ — производитель реактивных систем залпового огня;
- АО Щегловский вал.
Все три предприятия уже неоднократно становились объектами атак в мае и июне.
Последствия последней атаки пока не разглашаются. Между тем в Минобороны РФ заявили о сбивании 155 беспилотников.
Напомним, в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины поразили завод по производству боеприпасов в Московской области Российской Федерации.
На предприятии осуществляется производство пиротехнических средств и боеприпасов, в частности термобарических боевых частей для БпЛА типа Shahed.