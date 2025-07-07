Уражено Краснозаводський хімічний завод, де росіяни виробляють боєприпаси – Генштаб

Сили оборони України уразили завод з виробництва боєприпасів у Московській області Російської Федерації.

Цю інформацію підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Краснозаводський хімічний завод: наслідки удару

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, в ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та інші частини Сил оборони здійснили вогневе ураження Акціонерного товариства Краснозаводський хімічний завод, розташованого у Московській області Росії.

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За даними Генштабу, ця атака відбулася у рамках зниження можливостей противника з виробництва вибухових речовин і боєприпасів.

– На підприємстві здійснюється виробництво піротехнічних засобів та боєприпасів, зокрема термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed, – йдеться у повідомленні.

Зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах, уточнили у Генеральному штабі ЗСУ.

Наразі всі результати вогневої атаки на Краснозаводський хімічний завод у Московській області уточнюються, додали там.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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