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Коалиция желающих: Эстония готова отправить в Украину роту военных

Естонія
Фото: Getty Images

Эстония заявила о готовности присоединиться к силам сдерживания в рамках Коалиции желающих, возглавляемой Великобританией и Францией, которая предоставляет Украине гарантии безопасности.

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Эстония готова отправить в Украину свои войска

Премьер рассказал, что сейчас планирование Коалиции желающих находится на полпути. Однако Эстония уже готова предоставить свои силы — роту сухопутных войск, инструкторов и офицеров для работы в штабе.

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— Конечно, перед отправкой подразделения мы попросим мандат у Рийгикогу, — добавил Кристен Михал.

Он также отметил, что Эстония и в дальше считает вступление Украины в НАТО лучшим способом гарантировать ее безопасность.

В то же время, по его словам, пока идет процесс вступления, Киев должен получить реальные гарантии защиты и сдерживания благодаря присутствию союзных наземных сил.

— Безопасность Украины — это безопасность Европы. Независимая, суверенная Украина, часть европейской семьи, является лучшей стратегической гарантией против империализма Москвы для всех нас. Мы должны показать, что мы можем делать добрые дела, а не только думать о них, — добавил Михал.

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Война в Украине, військові, Естонія, коалиция, Поддержка Украины
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