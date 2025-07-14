У Німеччині заявили про готовність діяти проти РФ у разі агресії

Німецькі війська готові захищати союзників по НАТО, навіть якщо для цього доведеться вбивати російських солдатів у разі агресії з боку Москви.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю Financial Times.

– Якщо стримування не спрацює і Росія нападе – так, це може статися. Але я раджу вам поїхати до Вільнюса й поспілкуватися з німецькою бригадою. Вони точно знають, у чому полягає їхня робота, – заявив Пісторіус.

Німеччина зміцнює риторику щодо загрози з боку Росії

Міністр наголосив, що, попри традицію військової стриманості після Другої світової війни, Бундесвер готовий діяти рішуче в разі загрози безпеці союзників по Альянсу.

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Нагадаємо, починаючи з січня 2026 року Міноборони Польщі планує розіслати понад 200 тис. повісток для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Крім чоловіків призовного віку, будуть викликати жінок і поляків старше 50 років.

Раніше, Велика Британія заявила, що готова відправити до України свої війська для зміцнення потенційного режиму припинення вогню та зупинки війни з Росією.

Однак очікується, що основну частину військового контингенту, крім Франції та Британії, нададуть ще США.

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