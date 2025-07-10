Британія відправить війська для підтримки потенційного припинення вогню між Україною та РФ – Гілі

Для зміцнення потенційного режиму припинення вогню та зупинки війни з Росією Британія готова відправити до України свої війська.

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі.

Скільки іноземних військових хочуть відправити до України

Гілі пояснив, що обговорив цю тему з прем’єр-міністром Кіром Стармером, і той чітко дав зрозуміти, що готовий до відправки військ.

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Однак очікується, що основну частину військового контингенту, крім Франції та Британії, нададуть ще США.

За його словами, для захисту Європи створять армію у 50 тисяч військових завдяки активізації співпраці Британії та Франції.

Нагадаємо, в Києві на початку квітня відбулась зустріч так званої Коаліції рішучих. Це об’єднання країн, які обіцяють допомогти Україні боротись з агресором.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що французькі та британські війська будуть одними з перших, хто прибуде до України.

Джерело: Express.co.uk

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