Залишається варіантом: Мерц про постачання ракет Taurus Україні

Питання щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus залишається відкритим, однак Німеччина не стане стороною війни.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц в інтерв’ю німецькій службі новин Tagesschau.

Мерц про ракети Taurus для України

За його словами, завжди було зрозуміло, що у разі постачання Taurus, їх використовуватимуть не німецькі солдати, а українські, як і у випадку з іншими крилатими ракетами, наприклад, британськими чи французькими.

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Мерц зауважив, що система Taurus надзвичайно складна, тому її обслуговування потребує тривалого навчання українських військових.

– Проблема для нас полягає в тому, що ця система надзвичайно складна, і для того, щоб навчити на ній солдатів, потрібно щонайменше пів року. Їх вже навчають? Про це ми ще не домовлялися. Я говорив про це із Зеленським, я також обговорював це в коаліції. Ми ще не починали. Це є і залишається варіантом, – пояснив він.

Канцлер також наголосив, що Німеччина більше не буде публічно оголошувати, яку саме зброю передає Україні – “щоб у Путіна була певна невизначеність щодо того, що ми робимо у військовому плані”.

– Лише одне є безсумнівним, і я повторюю це в цій програмі: Німеччина не стане стороною у війні. І те, що він щойно сказав, або те, що ви тут процитували, — це саме те, чого не станеться. Німеччина не стане стороною війни, – додав Мерц.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і раніше неодноразово не виключав ймовірність постачання Україні крилатих ракет Taurus.

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