У Германии их всего шесть: Писториус сделал заявление о Taurus и Patriot для Украины
Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что Берлин не предоставит Украине ракеты большой дальности Taurus, несмотря на новую волну воздушных атак со стороны России и повторную просьбу Киева.
Германия не будет передавать Украине Taurus
Об этом говорится в интервью, которое глава Минобороны ФРГ дал Financial Times, опубликованном в воскресенье.
Согласно материалу FT, уже в понедельник Писториус прибудет в Вашингтон, где планирует провести встречу с американским министром обороны Питом Гегсетом.
Стороны будут обсуждать стратегическую «дорожную карту» безопасности поддержки Европы со стороны Соединенных Штатов.
— Ожидаемое сокращение помощи со стороны США не должно создать пробелы, которые могут стать приглашением для Путина, — подчеркнул Писториус.
Среди ключевых тем — ситуация в Украине и поставки систем ПВО Patriot.
После приостановления американских поставок, Берлин уже передал Киеву три из 12 имеющихся в стране комплексов.
— У нас осталось только шесть в Германии, — сказал Писториус, отметив, что еще две переданы Польше, а одна — недоступна из-за техобслуживания или тренировки. — Это действительно слишком мало, особенно учитывая цели НАТО, которые мы должны выполнить. Мы точно не можем дать больше, — пояснил он.
Писториус также планирует вернуться к предыдущей инициативе предложить США продать две системы Patriot, которые Германия передала бы Украине.
В то же время он категорически отверг возможность передачи Taurus, повторно подтвердив эту позицию в интервью FT.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о намерении предоставить Украине ракеты к зенитно-ракетным комплексам Patriot для укрепления системы противовоздушной обороны в ответ на постоянные российские обстрелы.