У МЗС Німеччини стримано ставляться до ідеї надання Україні Taurus

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що з обережністю ставиться до ініціативи щодо передання Україні крилатих ракет великої дальності Taurus.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Die Zeit.

Уряд ФРН не поспішає з переданням Taurus: що відомо

Журналісти нагадали міністру, що його партія Християнсько-демократичний союз (ХДС), коли була в опозиції до уряду Олафа Шольца, критикувала канцлера за небажання передати ці ракети Києву. Однак тепер, перебуваючи при владі, ХДС займає стриманішу позицію.

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Вадефуль відповів, що вже давно обережно висловлюється щодо цього питання.

– Це не є технічно проста система озброєння, якою Україна може негайно скористатися. Проте це питання потрібно постійно переглядати. Україна має право захищатися від нападів. Для цього вона також матиме можливості діяти на території Росії. Але ми не будемо через ваше видання розкривати Путіну, які системи озброєння ми надаємо Україні, – зазначив він.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц заявив, що питання щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus залишається відкритим, однак Німеччина не стане стороною війни.

Мерц зауважив, що система Taurus надзвичайно складна, тому її обслуговування потребує тривалого навчання українських військових.

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