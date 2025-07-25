Центробанк РФ ухудшил прогноз цены российской нефти до $55 за баррель

Центральный банк России пересмотрел оценку стоимости нефти для целей налогообложения. Регулятор снизил прогнозную цену на 2025-2026 годы с $60 до $55 за баррель по сравнению с апрельскими расчетами.

Об этом говорится в среднесрочном прогнозе Центробанка РФ, пишет The Moscow Times.

Центробанк России ухудшил прогноз цен на нефть

На 2027 и 2028 годы Центробанк ожидает цену на уровне $60 за баррель российской нефти.

Сейчас смотрят

Начиная с февраля 2025 года, российский Центробанк кардинально изменил подходы к прогнозированию — перешел к непосредственному моделированию цены нефти марки Urals.

Ранее регулятор ориентировался на котировки Brent — эталонного сорта нефти из месторождений Северного моря.

Аналогичный шаг сделало Министерство экономического развития России, которое с апреля также базирует свои расчеты на показателях Urals.

Однако оценки двух ведомств существенно различаются. Минэкономразвития прогнозирует более оптимистичный сценарий: $56 за баррель в 2025 году, $61 в 2026-м, $63 в 2027-м и $65 в 2028 году.

Влияние на российский бюджет

Сочетание укрепления национальной валюты с падением мировых нефтяных цен вынудило российское правительство провести корректировку государственного бюджета.

Поступления от нефтегазового сектора были сокращены на 2,6 трлн рублей — до 8,3 трлн (для сравнения, в 2024 году этот показатель достигал 11,13 трлн рублей).

Последствием этих изменений стало резкое увеличение бюджетного дефицита — более чем в три раза, до 3,8 трлн рублей, что составляет 1,7% валового внутреннего продукта страны.

Эксперты предупреждают, что сохранение текущего курса рубля до конца года может привести к дополнительным потерям около триллиона рублей, а общий дефицит бюджета приблизится к критической отметке в 5 трлн рублей.

Напомним, Евросоюз усиливает экономическое давление на Россию. В рамках нового пакета санкций, утвержденного 18 июля, было принято решение о снижении предельной цены на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель.

К этой инициативе присоединилась и Великобритания, которая также объявила об установлении “потолка” цены на российскую нефть, транспортируемую морскими путями, на уровне 47,6 доллара за баррель, как отмечается в официальном заявлении британского правительства.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.