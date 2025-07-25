Центробанк РФ ухудшил прогноз цены российской нефти до $55 за баррель
Центральный банк России пересмотрел оценку стоимости нефти для целей налогообложения. Регулятор снизил прогнозную цену на 2025-2026 годы с $60 до $55 за баррель по сравнению с апрельскими расчетами.
Об этом говорится в среднесрочном прогнозе Центробанка РФ, пишет The Moscow Times.
Центробанк России ухудшил прогноз цен на нефть
На 2027 и 2028 годы Центробанк ожидает цену на уровне $60 за баррель российской нефти.
Начиная с февраля 2025 года, российский Центробанк кардинально изменил подходы к прогнозированию — перешел к непосредственному моделированию цены нефти марки Urals.
Ранее регулятор ориентировался на котировки Brent — эталонного сорта нефти из месторождений Северного моря.
Аналогичный шаг сделало Министерство экономического развития России, которое с апреля также базирует свои расчеты на показателях Urals.
Однако оценки двух ведомств существенно различаются. Минэкономразвития прогнозирует более оптимистичный сценарий: $56 за баррель в 2025 году, $61 в 2026-м, $63 в 2027-м и $65 в 2028 году.
Влияние на российский бюджет
Сочетание укрепления национальной валюты с падением мировых нефтяных цен вынудило российское правительство провести корректировку государственного бюджета.
Поступления от нефтегазового сектора были сокращены на 2,6 трлн рублей — до 8,3 трлн (для сравнения, в 2024 году этот показатель достигал 11,13 трлн рублей).
Последствием этих изменений стало резкое увеличение бюджетного дефицита — более чем в три раза, до 3,8 трлн рублей, что составляет 1,7% валового внутреннего продукта страны.
Эксперты предупреждают, что сохранение текущего курса рубля до конца года может привести к дополнительным потерям около триллиона рублей, а общий дефицит бюджета приблизится к критической отметке в 5 трлн рублей.
Напомним, Евросоюз усиливает экономическое давление на Россию. В рамках нового пакета санкций, утвержденного 18 июля, было принято решение о снижении предельной цены на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель.
К этой инициативе присоединилась и Великобритания, которая также объявила об установлении “потолка” цены на российскую нефть, транспортируемую морскими путями, на уровне 47,6 доллара за баррель, как отмечается в официальном заявлении британского правительства.