Удар по доходам Кремля: ЕС и Британия снизили цену на российскую нефть до $47,6

Европейский Союз в рамках нового пакета санкций, одобренного 18 июля, принял решение снизить предельную цену на российскую нефть до $47,6 за баррель.

ЕС снизил порог цен на российскую нефть

Как отмечает Совет ЕС, этот шаг позволит синхронизировать ограничения с актуальными ценами на мировых рынках.

Кроме того, внедряется автоматический механизм пересмотра ценового предела в зависимости от изменений на рынке.

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Это означает, что предельная цена на российскую нефть будет корректироваться в соответствии с рыночными тенденциями в будущем.

Великобритания снизила предельную цену на нефть из РФ

Великобритания присоединилась к этому решению ЕС, объявив сегодня о снижении “потолка” на российскую нефть, транспортируемую по морю, до $47,6 за баррель.

Об этом говорится в заявлении британского правительства.

По оценке британских властей, такое решение “непосредственно ударит по нефтяным доходам России, которые уже упали на 35% по сравнению с прошлым годом”.

— Вместе мы продолжим оказывать безжалостное давление на Путина, ограничивая его критически важную нефтяную промышленность и отрезая финансирование его незаконной войны в Украине, — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми.

Власти Великобритании сообщили, что бизнесу предоставляется время до 2 сентября для адаптации к новому, сниженному ценовому пределу.

Так называемый “потолок цен” устанавливает максимальный уровень стоимости, по которому компании стран Группы семи имеют право перевозить по морю, страховать или предоставлять любые другие услуги, связанные с транспортировкой российской нефти.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, США и Евросоюз ввели эмбарго на большую часть импорта из РФ.

Страны Большой семерки в конце 2022 года согласились установить предельную цену на уровне $60 за баррель, с планом ежемесячно ее пересматривать и держать на 5% ниже рыночной.

Однако ни разу пересмотр не состоялся.

Россия приспособилась к санкциям, используя так называемый теневой флот танкеров с непрозрачными схемами собственности и страхования, чтобы поставлять нефть на новые рынки, в частности в Азию.

Украина призывала установить ценовой порог на уровне $30 за баррель и продолжает настаивать на этом.

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