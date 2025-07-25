Центробанк РФ погіршив прогноз ціни російської нафти до $55 за барель

Центральний банк Росії переглянув оцінку вартості нафти для цілей оподаткування. Регулятор зменшив прогнозну ціну на 2025-2026 роки з $60 до $55 за барель порівняно з квітневими розрахунками.

Про це йдеться у середньостроковому прогнозі Центробанку РФ, пише The Moscow Times.

Центробанк Росії погіршив прогноз цін на нафту

На 2027 та 2028 роки Центробанк очікує ціну на рівні $60 за барель російської нафти.

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Починаючи з лютого 2025 року, російський Центробанк кардинально змінив підходи до прогнозування – перейшов до безпосереднього моделювання ціни нафти марки Urals.

Раніше регулятор орієнтувався на котирування Brent – еталонного сорту нафти з родовищ Північного моря.

Аналогічний крок зробило Міністерство економічного розвитку Росії, яке з квітня також базує свої розрахунки на показниках Urals.

Однак оцінки двох відомств суттєво різняться. Мінекономрозвитку прогнозує більш оптимістичний сценарій: $56 за барель у 2025 році, $61 у 2026-му, $63 у 2027-му та $65 у 2028 році.

Вплив на російський бюджет

Поєднання зміцнення національної валюти з падінням світових нафтових цін змусило російський уряд здійснити корекцію державного бюджету.

Надходження від нафтогазового сектору було скорочено на 2,6 трлн рублів – до 8,3 трлн (для порівняння, у 2024 році цей показник сягав 11,13 трлн рублів).

Наслідком цих змін стало різке збільшення бюджетного дефіциту – більш ніж утричі, до 3,8 трлн рублів, що становить 1,7% валового внутрішнього продукту країни.

Експерти попереджають, що збереження поточного курсу рубля до кінця року може призвести до додаткових втрат близько трильйона рублів, а загальний дефіцит бюджету наблизиться до критичної позначки у 5 трлн рублів.

Нагадаємо, Євросоюз посилює економічний тиск на Росію. У рамках нового пакету санкцій, затвердженого 18 липня, було прийнято рішення про зниження граничної ціни на російську нафту до 47,6 долара за барель.

До цієї ініціативи приєдналася і Велика Британія, яка також оголосила про встановлення “стелі” ціни на російську нафту, що транспортується морськими шляхами, на рівні 47,6 долара за барель, як зазначається в офіційній заяві британського уряду.

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