Один из крупнейших НПЗ России остановил работу после атаки дронов — Reuters

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Самарской области РФ со 2 августа остановил первичную переработку нефти после атаки беспилотников.

Об этом Reuters сообщили два источника в отрасли.

Новокуйбышевский НПЗ приостановил переработку после удара беспилотников: что известно

По их информации, удар повредил атмосферную колонну АВТ-11 — ключевую установку первичной переработки нефти мощностью 18,9 тыс. тонн в сутки. На видео, опубликованном в соцсетях, видно вспышку в зоне этой установки.

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На заводе также есть установка АВТ-9 (4,7 тыс. тонн в сутки), которую планировали остановить на капремонт с начала августа до сентября. В последнее время предприятие перерабатывало около 18 тыс. тонн нефти в сутки.

В 2024 году завод переработал 5,74 млн тонн нефти, произвел 1,1 млн тонн бензина, 1,64 млн тонн дизтоплива и 1,27 млн тонн мазута. Новокуйбышевский НПЗ является одним из крупнейших предприятий Роснефти и основным производителем авиатоплива для самолетов Су-27 и Ту-22М3, которые РФ применяет для ракетных ударов по Украине.

Предприятие уже становилось мишенью атак: в марте 2024 года его дважды поражали дроны, а в 2025 году — в ночь на 10 марта.

Напомним, ударные беспилотники атаковали Нижегородскую область — под удар попал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Кстово.

В Кстово расположен завод Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России. Весной 2024 года этот НПЗ уже атаковали беспилотники.

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