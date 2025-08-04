Один із найбільших НПЗ Росії зупинив роботу після атаки дронів – Reuters

Новокуйбишевський нафтопереробний завод Роснєфті в Самарській області РФ із 2 серпня зупинив первинне перероблення нафти після атаки безпілотників.

Про це Reuters повідомили два джерела у галузі.

Новокуйбишевський НПЗ призупинив перероблення після удару безпілотників: що відомо

За їхньою інформацією, удар пошкодив атмосферну колону АВТ-11 — ключову установку первинного перероблення нафти потужністю 18,9 тис. тонн на добу. На відео, опублікованому в соцмережах, видно спалах у зоні цієї установки.

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На заводі також є установка АВТ-9 (4,7 тис. тонн на добу), яку планували зупинити на капремонт із початку серпня до вересня. Останнім часом підприємство переробляло близько 18 тис. тонн нафти на добу.

У 2024 році завод переробив 5,74 млн тонн нафти, виробив 1,1 млн тонн бензину, 1,64 млн тонн дизпалива та 1,27 млн тонн мазуту. Новокуйбишевський НПЗ є одним із найбільших підприємств Роснєфті та основним виробником авіапального для літаків Су-27 та Ту-22М3, які РФ застосовує для ракетних ударів по Україні.

Підприємство вже ставало мішенню атак: у березні 2024 року його двічі уражали дрони, а у 2025 році — в ніч проти 10 березня.

Нагадаємо, ударні безпілотники атакували Нижньогородську область – під удар потрапив нафтопереробний завод (НПЗ) у Кстово.

У Кстово розташований завод Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез – одне з найбільших нафтопереробних підприємств у Росії. Навесні 2024 року цей НПЗ вже атакували безпілотники.

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