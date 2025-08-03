Ночью дроны атаковали НПЗ в Нижегородской области — горит завод Лукойла
Ночью ударные беспилотники атаковали Нижегородскую область — под удар попал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Кстово.
Об этом сообщает телеграм-канал Astra.
Атака дронов на НПЗ в Кстово: что известно
После атаки ударных дронов на территории НПЗ начался масштабный пожар.
— Обломки сбитого БпЛА упали на территорию предприятия Кстовской промзоны Нижегородской области, пожарные ликвидируют возгорание, — сообщил губернатор Глеб Никитин.
По его словам, пострадавших от падения обломков дронов нет.
В Кстово расположен завод Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России. Весной 2024 года этот НПЗ уже атаковали беспилотники.
Атака дронов на РФ 3 августа
Российское Минобороны сообщило, что за ночь над территорией РФ якобы перехвачено и уничтожено 93 украинских БпЛА, в частности:
60 — над акваторией Черного моря, 18 — над территорией Воронежской области, 7 — над территорией Белгородской области, 3 — над территорией Брянской области, 2 — над территорией Курской области, 1 — над территорией Нижегородской области, 1 — над территорией Краснодарского края.
Еще один дрон сбили над территорией оккупированного Крыма.
2 августа украинские дроны массированно атаковали территорию РФ. Взрывы раздавались в Рязани, Пензенской, Самарской, Ростовской областях. Под ударами оказались нефтеперерабатывающие заводы, военный аэродром и радиозавод. Все объекты работают на военно-промышленный комплекс РФ.
Фото: Astra