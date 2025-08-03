Ночью дроны атаковали НПЗ в Нижегородской области — горит завод Лукойла

Ночью ударные беспилотники атаковали Нижегородскую область — под удар попал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Кстово.

Об этом сообщает телеграм-канал Astra.

Атака дронов на НПЗ в Кстово: что известно

После атаки ударных дронов на территории НПЗ начался масштабный пожар.

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— Обломки сбитого БпЛА упали на территорию предприятия Кстовской промзоны Нижегородской области, пожарные ликвидируют возгорание, — сообщил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, пострадавших от падения обломков дронов нет.

В Кстово расположен завод Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России. Весной 2024 года этот НПЗ уже атаковали беспилотники.

Атака дронов на РФ 3 августа

Российское Минобороны сообщило, что за ночь над территорией РФ якобы перехвачено и уничтожено 93 украинских БпЛА, в частности:

60 — над акваторией Черного моря, 18 — над территорией Воронежской области, 7 — над территорией Белгородской области, 3 — над территорией Брянской области, 2 — над территорией Курской области, 1 — над территорией Нижегородской области, 1 — над территорией Краснодарского края.

Еще один дрон сбили над территорией оккупированного Крыма.

2 августа украинские дроны массированно атаковали территорию РФ. Взрывы раздавались в Рязани, Пензенской, Самарской, Ростовской областях. Под ударами оказались нефтеперерабатывающие заводы, военный аэродром и радиозавод. Все объекты работают на военно-промышленный комплекс РФ.

Фото: Astra

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