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Марта Бондаренко, редактор ленты
3 мин.

Железнодорожная станция Арчеда в Волгоградской области горит после атаки дронов

Атака дронів на Росію

Ночью 4 августа из-за атаки ударных дронов загорелась железнодорожная станция Арчеда в городе Фролово Волгоградской области РФ.

Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Пожар на станции Арчеда: что известно

По словам Бочарова, во Фролово пожарные ликвидируют возгорание технического здания станции Арчеда. От взрыва также выбило стекла в двух прилегающих жилых домах.

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Бочаров уверяет, что пассажирская инфраструктура железнодорожного вокзала не пострадала.

— Для ликвидации неразорвавшегося БПЛА, лежащего на железнодорожных путях, временно ограничено движение поездов в районе станции Арчеда, работают саперы. Повреждений путей нет, — отметил губернатор Волгоградской области.

По данным телеграм-канала Крымский ветер, на железнодорожной станции Арчеда в городе Фролово дрон попал в диспетчерскую.

Через станцию Арчеда из центра России поезда идут на юг. В основном по железной дороге перевозят нефтепродукты и зерно.

С начала полномасштабной войны через эту станцию идут грузы военного назначения.

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атака на РФ

Ночью 3 августа в российском городе Адлер Краснодарского края прогремели взрывы — ударные дроны атаковали нефтебазу.

В ночь на 2 августа Силы обороны Украины нанесли удары дронами по ряду объектов на территории России. Под атакой оказался Рязанский НПЗ, Новокуйбешивский нефтеперерабатывающий завод. Также поражено предприятие АО Пензенское производственное объединение Электроприбор, которое производит защищенные телекоммуникационные комплексы и платы для военной техники.

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