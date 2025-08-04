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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
3 хв.

Залізнична станція Арчеда у Волгоградській області горить після атаки дронів

Атака дронів на Росію

Вночі 4 серпня через атаку ударних дронів загорілася залізнична станція Арчеда, що у місті Фролово Волгоградської області РФ.

Про це повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

Пожежа на станції Арчеда: що відомо

За словами Бочарова, у Фролово пожежники ліквідовують загоряння технічної будівлі станції Арчеда. Від вибуху також вибило шибки у двох прилеглих житлових будинках.

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Бочаров запевняє, що пасажирська інфраструктура залізничного вокзалу не постраждала.

– Для ліквідації нерозірваного БпЛА, що лежить на залізничних коліях, тимчасово обмежено рух поїздів в районі станції Арчеда, працюють сапери. Пошкоджень колій немає, — зауважив губернатор Волгоградської області.

За даними телеграм-каналу Крымский ветер, на залізничній станції Арчеда в місті Фролово дрон влучив у диспетчерську.

Через станцію Арчеда з центру Росії потяги йдуть на південь. В основному залізницею перевозять нафтопродукти та зерно.

З початку повномасштабної війни через цю станцію йдуть вантажі військового призначення.

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атака на РФ

Уночі 3 серпня в російському місті Адлер Краснодарського краю пролунали вибухи – ударні дрони атакували нафтобазу.

В ніч на 2 серпня Сили оборони України завдали ударів дронами по низці об’єктів на території Росії. Під атакою опинився Рязанський НПЗ, Новокуйбешивський нафтопереробний завод. Також уражено підприємство АТ Пензське виробниче об’єднання Електроприлад, яке виробляє захищені телекомунікаційні комплекси та плати для військової техніки.

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