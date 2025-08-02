Массированная атака дронов на РФ: от ударов вспыхнули НПЗ и радиозавод в Пензе

Ночью ударные дроны атаковали объекты на территории нескольких российских областей. Под прицелом были, в частности нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Атака дронов на РФ 2 августа: что известно

Ночью взрывы раздавались в Рязани — там после атаки дронов начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Известно, что Рязанский НПЗ является одним из крупнейших в России. За 2024 год завод переработал примерно 13,1 млн тонн нефти.

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По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, взрывы в регионе раздавались ночью и рано утром. Дроны атаковали пензенское предприятие. Какое именно, губернатор не уточнил, однако в соцсетях сообщают, что это АО Электроприбор.

Он рассказал, что в результате атаки дронов погибла женщина, еще два человека травмированы.

Также произошла атака БпЛА на Самарскую область.

— Сегодня утром вражеские БпЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. На месте работают оперативные службы, — рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.

В регионе временно ограничили работу мобильного интернета, а в аэропорту Курумоч действуют ограничения на прием и отправку самолетов.

НПЗ в Новокуйбышевске поставляет топливо, в том числе и для реактивных самолетов Су-27, МиГ-29, а также бомбардировщиков Ту-22М и Ту-160. Этот НПЗ также производит сжиженные газы, бензол, фенол, ацетон, альфа-метилстирол и олефины.

Дроны атаковали и Ростовскую область. Местные власти сообщают о сбитии ударных беспилотников в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах.

В поселке Углеродовском Красносулинского района загорелось одно из зданий предприятия, огонь потушили. Однако на месте погиб охранник объекта, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

Взрывы в Феодосии 2 августа

Ночью раздавались взрывы в Феодосии, что в оккупированном Крыму.

По данным Telegram-канала Крымский ветер, ночью в Феодосии прозвучало по меньшей мере десяток мощных взрывов. Местные жители слышали пролет дронов.

Мониторинговая группа Крымского ветра со ссылкой на данные спутниковой съемки сообщает о пожарах на территории и рядом, где располагается радиолокационная рота ПВО России (в/ч 66571).

Российское Минобороны уже отчиталось о работе своего противовоздушной обороны.

Так, российская ПВО якобы уничтожила и перехватила 112 украинских беспилотников, в частности: 34 — над территорией Ростовской области, 31 — над территорией Краснодарского края, 12 — над территорией Воронежской области, 11 — над территорией Рязанской области, 5 БПЛА сбиты над территорией Самарской области, 4 — над территорией Пензенской области, 2 — над территорией Белгородской области, по 1 БПЛА — над территориями аннексированного Крыма и Липецкой области, 11 БПЛА сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.

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